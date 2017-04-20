Развитием ГЧП при создании спортивных объектов в Крыму займется специальная рабочая группа

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной думы Дмитрий Свищев предложил сформировать рабочую группу для развития государственно-частного партнерства (ГЧП) при создании спортивной инфраструктуры на территории Крыма. С такой инициативой он выступил в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Мы предлагаем, чтобы государство само создавало спортивные кластеры наподобие экономических зон, определяло наиболее востребованные виды спорта и предлагало вложиться инвесторам... Есть предложение - сформировать региональную группу по внедрению ГЧП в Крыму для создания условий по привлечению бизнеса. Депутатов различного уровня, чиновников, спортивную общественность и представителей бизнеса (включить в рабочую группу - прим. ТАСС)", - отметил Свищев.

По мнению депутата, основным стимулом для привлечения инвестиций должны стать льготы по налогам на прибыль и на имущество, а также предоставление земельных участков без конкурсов.

Ранее 20 апреля статс-секретарь, заместитель министра спорта Наталья Паршикова заявила, что в Крыму появится инфраструктура для подготовки сборных команд страны. "Тут благоприятные природно-климатические условия, регион в целом благоприятен по рельефу, который подходит для многих видов спорта", - отметила она.

В настоящее время модернизация спортивной инфраструктуры Крыма ведется в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". Крупнейшим проектом программы является создание тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" в Алуште, объем финансирования которого составляет порядка 2,2 млрд рублей. Строительно-монтажные работы начнутся в 2018 году.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.