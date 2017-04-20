FT: нефтегазовые компании РФ смогли продолжить работу в условиях санкций

ЛОНДОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Нефтяные и газовые компании России нашли способы продолжения работы в условиях западных санкций. Об этом пишет британская газета Financial Times.

"Правительства западных стран надеялись, что давление, оказываемое на основные российские энергетические компании, поможет изменить политические расчеты президента РФ Владимира Путина. Однако такие проекты, как бурение скважины Центрально-Ольгинская-1 (самая северная на российском арктическом шельфе скважина - прим. ред.) свидетельствуют, что нефтяные и газовые гиганты России нашли способы продолжать работать независимо", - отмечает автор статьи Генри Фой.

FT называет данный проект "достижением инженерного искусства", подчеркивая, что при его реализации "используется оборудование, отправляемое за 3,3 тыс. километров по ледяной воде, где период навигации равен только двум месяцам в году".

Автор статьи подчеркивает, что "способность (российских) компаний преодолевать последствия санкций имеет решающее значение для экономики России в будущем". "Эксперты полагают, что Арктический шельф России в общей сложности располагает запасами нефти и газа на $20 трлн и будет обеспечивать 20-30% нефтедобычи к 2050 году", - отмечает Фой.

"Роснефть" 3 апреля приступила к бурению самой северной на российском арктическом шельфе скважины Центрально-Ольгинская-1 на Хатангском лицензионном участке. Центрально- Ольгинская-1 - первая скважина, которая будет пробурена под акваторией моря Лаптевых. Проектная глубина скважины составит 5 тыс. метров с последующей боковой горизонтальной врезкой. Производить работы будет сервисное подразделение "Роснефти" - компания "РН-Бурение".