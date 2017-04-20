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Предложения о электронных трудовых книжках могут быть готовы в этом году

Экономика и бизнес
20 апреля, 13:21 UTC+3 МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Вице-премьер Ольга Голодец также отметила, что на первом этапе будет предоставлена опция по одновременному использованию трудовых книжек и в электронном, и в бумажном формате
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Предложения о переходе к электронным трудовым книжкам могут быть подготовлены в этом году. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

"Я думаю, что в этом году мы дадим такие предложения (о переходе к электронному формату трудовых книжек)", - заявила она.

Вице-премьер добавила, что на первом этапе будет предоставлена опция по одновременному использованию трудовых книжек и в электронном, и в бумажном формате. "Вся страна у нас не готова переходить (на новый формат), очень плавный переход (будет предложен)", - отметила она. По словам Голодец, переход на электронный документооборот поддерживают все - и работодатели, и представители работников, а также профсоюзы.

Вопрос о переходе на электронные трудовые книжки обсуждается достаточно давно. Эту идею поддерживает Министерство связи и массовых коммуникаций. Министерство труда и социальной защиты заявляло о готовности рассмотреть вопрос. В Роструде отмечают, что переход на электронное делопроизводство в кадрах должен быть добровольным. При этом профсоюзы считают, что бумажная и электронная трудовые книжки должны существовать параллельно.

По словам министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, для перевода трудовых книжек в электронный вид не нужна какая-либо особая платформа. Он полагает, что электронные трудовые книжки россиян могут быть интегрированы с порталом госуслуг.

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