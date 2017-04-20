Итальянский политик: ЕС не должен игнорировать возможности сотрудничества с Крымом

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Крым обладает возможностями для сотрудничества, Европа не должна их игнорировать. Об этом заявил президент администрации итальянской провинции Реджо-ди-Калабри Джузеппе Раффа на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Политик сообщил, что впервые посетил Крым в 2014 году сразу после референдума о его воссоединении с РФ. "Тогда я действительно увидел на лицах местных жителей радость, ведь они действительно стали творцами своей судьбы, - отметил он. - Для меня это был потрясающий опыт, особенно в контексте того, что тогда говорили о Крыме в Европе, о каких-то танках, крови, которая здесь лилась. Но все было совершено иначе".

"С административной точки зрения Крым действительно обладает всеми возможностями для того, чтобы налаживать экономические и культурные связи с Европой, - подчеркнул Раффа. - Крым - это свободная экономическая зона. Кто-то говорит, что налаживать подобные отношения совершено невозможно, но я считаю, что в любом случае подобное сотрудничество нельзя игнорировать".

"Я очень люблю свою страну, но, к сожалению, Италия потеряла вкус демократии, демократическая система в нашей стране искусственно выдуманная, - указал Раффа. - На мой взгляд, настоящая демократия - это то, к чему смог прикоснуться здесь в 2014 году".

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие не менее 1,5 тыс. человек. Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.