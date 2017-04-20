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Инфляция в РФ на 17 апреля снизилась в годовом выражении до 4,1%

Экономика и бизнес
20 апреля, 13:40 дата обновления: 20 апреля, 13:57 UTC+3 МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
В марте показатель опустился до 4,3%
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Инфляция в РФ в годовом выражении по состоянию на 17 апреля 2017 года снизилась до 4,1%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на расширенной коллегии Минфина РФ.

"В марте инфляция снизилась до 4,3%, а по оценке на 17 апреля, инфляция снизилась в годовом выражении до 4,1%, что очень близко к целевому уровню", - отметила она.

Ранее департамент Банка России отмечал, что годовая инфляция в РФ может опуститься ниже 4% в апреле - мае за счет действия временных факторов, которые могут продлиться и во II квартале.

Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 года.

Сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики

ЦБ будет сохранять умеренно жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) для стабилизации инфляции на уровне 4%, заявила Набиуллина.

"Мы будем сохранять умеренную жесткость в денежно- кредитной политике для того, чтобы добиться стабилизации инфляции вблизи 4% и устойчивого снижения инфляционных ожиданий", - сказала она.

Бюджетное правило и курс рубля

По словам Набиуллиной, достижение цели по инфляции и бюджетное правило будут способствовать стабилизации курса рубля.

"Бюджетное правило в сочетании с таргетированием инфляции будет способствовать стабилизации воздействия на реальный курс рубля, уменьшит его волатильность, хотя она уже заметно снизилась", - сказала Набиуллина.

По мнению главы ЦБ, бюджетное правило способствует снижению зависимости российской экономики от колебаний цен на нефть, способствует поддержанию макроэкономической стабильности, обеспечивает большую предсказуемость экономической политики и устойчивую динамику процентных ставок в экономике.

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Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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