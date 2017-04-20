Инфляция в РФ на 17 апреля снизилась в годовом выражении до 4,1%

Российские фигуристы занимают второе место по итогам первого дня командного ЧМСпорт 20 апреля, 14:36
Пилоты "Формулы-1" поддержали молодого гонщика, попавшего в серьезную авариюСпорт 20 апреля, 14:23
Глава МПК Крэйвен потрясен внезапной кончиной тренера сборной РФ по следж-хоккею СамойловаСпорт 20 апреля, 14:14
Российские борцы будут готовиться к Олимпиаде-2020 в КрымуСпорт 20 апреля, 14:12
Гамба: российские дзюдоисты могут завоевать три-четыре золотые медали на ЧЕСпорт 20 апреля, 13:57
Стадион ЧМ-2018 "Мордовия-Арена" будет яркого солнечного цветаСпорт 20 апреля, 13:36
Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны ЕвропыОбщество 20 апреля, 13:30
ФГК во II квартале 2017 г. может взять в аренду грузовые вагоны ПАО "Трансфин-М"Транспорт 20 апреля, 13:22
Мутко: фигуристка Медведева показала феноменальное выступление на старте командного ЧМСпорт 20 апреля, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Инфляция в РФ в годовом выражении по состоянию на 17 апреля 2017 года снизилась до 4,1%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на расширенной коллегии Минфина РФ.
"В марте инфляция снизилась до 4,3%, а по оценке на 17 апреля, инфляция снизилась в годовом выражении до 4,1%, что очень близко к целевому уровню", - отметила она.
Ранее департамент Банка России отмечал, что годовая инфляция в РФ может опуститься ниже 4% в апреле - мае за счет действия временных факторов, которые могут продлиться и во II квартале.
Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 года.
ЦБ будет сохранять умеренно жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) для стабилизации инфляции на уровне 4%, заявила Набиуллина.
"Мы будем сохранять умеренную жесткость в денежно- кредитной политике для того, чтобы добиться стабилизации инфляции вблизи 4% и устойчивого снижения инфляционных ожиданий", - сказала она.
По словам Набиуллиной, достижение цели по инфляции и бюджетное правило будут способствовать стабилизации курса рубля.
"Бюджетное правило в сочетании с таргетированием инфляции будет способствовать стабилизации воздействия на реальный курс рубля, уменьшит его волатильность, хотя она уже заметно снизилась", - сказала Набиуллина.
По мнению главы ЦБ, бюджетное правило способствует снижению зависимости российской экономики от колебаний цен на нефть, способствует поддержанию макроэкономической стабильности, обеспечивает большую предсказуемость экономической политики и устойчивую динамику процентных ставок в экономике.