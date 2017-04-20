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ФАС: развитие ГЧП в регионах тормозят "технологический" и "психологический" аспекты

Экономика и бизнес
20 апреля, 13:58 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, апреля. /ТАСС
Сложнее преодолевать психологический аспект, когда муниципалитеты не заинтересованы передавать свое имущество "на сторону", считает заместитель руководителя ведомства Виталий Королев
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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Незарегистрированные права на муниципальное имущество и нежелание чиновников передавать это имущество сторонним компаниям являются двумя основными причинами, которые тормозят развитие механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Такое мнение высказал заместитель руководителя ФАС Виталий Королев в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Есть две основные причины, которые тормозят ГЧП: "технологическая" и "психологическая". Технологическая заключается в том, что в большинстве муниципальных образований далеко не на все объекты, которые бы хотели передать в концессию, зарегистрированы права соответствующим муниципалитетом. Что касается психологического аспекта - это ситуация, когда муниципалитеты вообще не заинтересованы передавать что-то куда-то", - сказал он ТАСС.

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Королев пояснил, что в первом случае проблема состоит в том, что определить предмет концессии довольно трудно, однако сейчас эта проблема решается путем разрешения заключения концессии, если даже правоустанавливающий документ на объект отсутствует в полном объеме.

Сложнее, по мнению Королева, преодолевать психологический аспект, когда муниципалитеты вообще не заинтересованы передавать свое имущество "на сторону". "Есть МУП, который управляет имуществом, при этом никакой от него эффективности, постоянные дотации, однако находятся сотни причин, почему не передавать объект в концессию. Поэтому муниципалитеты часто так условия передачи формулируют, что никто не приходит на конкурс", - отметил он.

По мнению Королева, в данном случае будет эффективен полный запрет на создание и функционирование муниципальных предприятий.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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