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"Норникель" и СФУ открыли в Красноярске научный центр по подготовке кадров для металлургии

Экономика и бизнес
20 апреля, 14:10 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, апреля. /ТАСС
Инвестиции в проект составили 120 млн рублей
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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. "Норникель" и Сибирский федеральный университет (СФУ) открыли во время Красноярского экономического форума научно-технический центр-лабораторию (R&D центр), одной из задач которого будет подготовка кадров для металлургии.

"Норильский никель", и Заполярный филиал в частности, очень активно сотрудничают с университетами, в том числе с СФУ. В прошлом году 70 студентов прошли через программу "Профессиональный старт"(...) Внедряются (в компании - ТАСС) самые новые системы, поэтому есть интерес, чтобы студенты приходили готовыми специалистами", - сказал на церемонии открытия центра директор Заполярного филиала "Норникеля" Александр Рюмин.

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Как пояснила ТАСС вице-президент компании Елена Безденежных, инвестиции в проект составили 120 млн рублей. Кроме того, "Норникель" и СФУ подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве в области науки и образования, подготовки студентов и переподготовки кадров.

Ранее сообщалось, что R&D-центр призван начать подготовку кадров высшей квалификации под нужды "Норникеля" и горно-металлургической отрасли Сибири. Центр будет функционировать на базе двух институтов СФУ: института горного дела, геологии и геотехнологий и института цветных металлов и материаловедения.

Красноярский экономический форум открывается в четверг и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Арктика сегодня Красноярский экономический форум – 2017
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