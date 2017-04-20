"Норникель" и СФУ открыли в Красноярске научный центр по подготовке кадров для металлургии

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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. "Норникель" и Сибирский федеральный университет (СФУ) открыли во время Красноярского экономического форума научно-технический центр-лабораторию (R&D центр), одной из задач которого будет подготовка кадров для металлургии.
"Норильский никель", и Заполярный филиал в частности, очень активно сотрудничают с университетами, в том числе с СФУ. В прошлом году 70 студентов прошли через программу "Профессиональный старт"(...) Внедряются (в компании - ТАСС) самые новые системы, поэтому есть интерес, чтобы студенты приходили готовыми специалистами", - сказал на церемонии открытия центра директор Заполярного филиала "Норникеля" Александр Рюмин.
Как пояснила ТАСС вице-президент компании Елена Безденежных, инвестиции в проект составили 120 млн рублей. Кроме того, "Норникель" и СФУ подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве в области науки и образования, подготовки студентов и переподготовки кадров.
Ранее сообщалось, что R&D-центр призван начать подготовку кадров высшей квалификации под нужды "Норникеля" и горно-металлургической отрасли Сибири. Центр будет функционировать на базе двух институтов СФУ: института горного дела, геологии и геотехнологий и института цветных металлов и материаловедения.
Красноярский экономический форум открывается в четверг и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.