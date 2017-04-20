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Донской: разведочные скважины "Роснефти" в Охотском море пока не дали результата

Экономика и бизнес
20 апреля, 14:26 UTC+3 МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
В прошлом году "Роснефть" и норвежская Statoil начали поисковое бурение двух скважин в Охотском море
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Разведочные скважины "Роснефти" в Охотском море на структуре лицензионного участка "Лисянский" и в периметре участка "Магадан - 1" пока не дали результата, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.

"Там две скважины. И пока они положительного результата не дали", - сказал министр. "Они не получили приток по обеим скважинам (Лисянский и "Магадан - 1" - прим. ред.)", - уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель "Роснефти", комментируя данные Минприроды, отметил, что компания в полном объеме выполнила все свои обязательства по геологическому изучению участков и обрабатывает полученные данные. "Мы благодарны Минприроды за любезное предоставление журналистам информации, которую министерство получило от компании почти год назад", - сказал ТАСС представитель компании.

В июне прошлого года совместное предприятие "Роснефти" и норвежской Statoil начало бурение поисковой скважины в Охотском море. Скважину "Ульбериканская - 1" планировалось пробурить на одноименной структуре лицензионного участка "Лисянский" на год ранее принятых лицензионных обязательств. Расстояние от порта Магадан до скважины составляет около 420 км. Вторая скважина проекта "Роснефти" и Statoil была запланирована к бурению в течение сезона 2016 г. в периметре участка "Магадан - 1" в Охотском море.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что "Роснефть" совместно со Statoil надеется открыть на шельфе Охотского моря месторождение с ресурсами более 100 млн тонн нефтяного эквивалента.

Сотрудничество с Statoil ASA

В 2012 г. "Роснефть" и Statoil ASA подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым предусмотрено совместное освоение участков российского шельфа, а также участие "Роснефти" в освоении участков норвежского шельфа. В рамках соглашения компаниями были созданы совместные предприятия, выполнен комплекс геологоразведочных работ, в том числе сейсморазведочные работы 2D и 3D, проведены инженерно-геологические изыскания.

В 2012 г. "Роснефть" и Statoil ASA подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым предусмотрено совместное освоение участков российского шельфа, а также участие "Роснефти" в освоении участков норвежского шельфа. В рамках соглашения компаниями были созданы совместные предприятия, выполнен комплекс геологоразведочных работ, в том числе сейсморазведочные работы 2D и 3D, проведены инженерно-геологические изыскания.

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