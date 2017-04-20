ТПП: для упорядочивания госзакупок необходимо создать классификатор пищевой продукции

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Классификатор пищевой продукции с четким описанием предметов государственных закупок необходимо создать в России. Это позволит ограничить доступ к госзакупкам в социальной сфере поставщиков дешевого товара, рушащих рынок и создающих угрозу здоровью граждан, сообщила в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

"Нам нужен классификатор продукции с четким описанием, нам однозначно нужна независимая четкая экспертиза поставляемых продуктов питания. Потому что наблюдать, как, используя эту ситуацию, недобросовестные производители рушат рынки, невозможно", - сказала Дыбова в ходе круглого стола, посвященного проблемам государственных закупок.

По ее словам, сейчас из-за некорректно сформулированных технических заданий в социальные учреждения попадает продукция низкого качества, что приводит к регулярным отравлениям, в частности, в школах и детских садах. К тому же существующая система закупок устроена так, что победителем становится претендент с самым дешевым предложением, что не всегда логично и оправданно.

Дыбова отметила, что Торгово-промышленная палата будет работать в направлении создания классификатора.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.