ТПП: для упорядочивания госзакупок необходимо создать классификатор пищевой продукции

Прыгун в высоту Цыплаков намерен открыть международный сезон в июнеСпорт 20 апреля, 16:12
Лыжник Япаров не вошел в состав группы Перевозчикова на новый сезонСпорт 20 апреля, 16:11
На Дону стартовали командно-штабные учения МЧС РоссииНовости партнеров 20 апреля, 15:33
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский садОбщество 20 апреля, 15:25
СКА выкупил у "Авангарда" права на хоккеиста КалининаСпорт 20 апреля, 15:24
Томские создатели "Бессмертного полка" занялись поиском пропавших на войне солдатСибирь 20 апреля, 15:24
"Салават Юлаев" подписал контракт с хоккеистом "Ванкувера" ЛарсеномСпорт 20 апреля, 15:21
ФИФА: Россия ведет работу, чтобы все гости ЧМ-2018 смогли насладиться ее атмосферойСпорт 20 апреля, 15:12
"Зенит" провел первую тренировку на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 20 апреля, 15:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Классификатор пищевой продукции с четким описанием предметов государственных закупок необходимо создать в России. Это позволит ограничить доступ к госзакупкам в социальной сфере поставщиков дешевого товара, рушащих рынок и создающих угрозу здоровью граждан, сообщила в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.
"Нам нужен классификатор продукции с четким описанием, нам однозначно нужна независимая четкая экспертиза поставляемых продуктов питания. Потому что наблюдать, как, используя эту ситуацию, недобросовестные производители рушат рынки, невозможно", - сказала Дыбова в ходе круглого стола, посвященного проблемам государственных закупок.
По ее словам, сейчас из-за некорректно сформулированных технических заданий в социальные учреждения попадает продукция низкого качества, что приводит к регулярным отравлениям, в частности, в школах и детских садах. К тому же существующая система закупок устроена так, что победителем становится претендент с самым дешевым предложением, что не всегда логично и оправданно.
Дыбова отметила, что Торгово-промышленная палата будет работать в направлении создания классификатора.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.