Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ТПП: для упорядочивания госзакупок необходимо создать классификатор пищевой продукции

Экономика и бизнес
20 апреля, 14:46 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, апреля. /ТАСС
В Торгово-промышленной палате РФ считают, что из-за некорректно сформулированных технических заданий в социальные учреждения попадает продукция низкого качества, что приводит к регулярным отравлениям
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Классификатор пищевой продукции с четким описанием предметов государственных закупок необходимо создать в России. Это позволит ограничить доступ к госзакупкам в социальной сфере поставщиков дешевого товара, рушащих рынок и создающих угрозу здоровью граждан, сообщила в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

"Нам нужен классификатор продукции с четким описанием, нам однозначно нужна независимая четкая экспертиза поставляемых продуктов питания. Потому что наблюдать, как, используя эту ситуацию, недобросовестные производители рушат рынки, невозможно", - сказала Дыбова в ходе круглого стола, посвященного проблемам государственных закупок.

По ее словам, сейчас из-за некорректно сформулированных технических заданий в социальные учреждения попадает продукция низкого качества, что приводит к регулярным отравлениям, в частности, в школах и детских садах. К тому же существующая система закупок устроена так, что победителем становится претендент с самым дешевым предложением, что не всегда логично и оправданно.

Дыбова отметила, что Торгово-промышленная палата будет работать в направлении создания классификатора.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский экономический форум – 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
3
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
4
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
5
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
6
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
7
Песков: встреча Путина с Сечиным носила закрытый характер
Темы дня
Загрузка...
Реклама