Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительные работы в крымских индустриальных парках начнутся в 2018 году

Экономика и бизнес
20 апреля, 16:56 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Проекты будут переданы на рассмотрение в Главгосэкспертизу до 15 мая 2017 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы в крымских индустриальных парках, которые создаются в трех городах республики, начнутся в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития региона Андрей Мельников на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Он отметил, что проекты по созданию индустриальных парков будут переданы на рассмотрение в Главгосэкспертизу до 15 мая 2017 года.

"Соответственно, после получения документов из экспертизы мы должны будем подготовиться уже к строительно- монтажным работам, в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма. Скорее всего, это задача следующего года", - сказал он.

Мельников также сообщил, что параллельно уже заключаются договоры с потенциальными резидентами индустриальных парков. К примеру, в Феодосии заполняемость составляет 53%, в Бахчисарае - 9,7%. Евпатория, по его словам, пока в "пограничной зоне". "Там очень большая стоимость подключения этого парка, которая делает нерациональным его размещение и экономически неэффективным. Его (парк) было бы целесообразным там разместить, но позволит ли обсчет проекта это сделать, мы получим эти данные в течение года", - подчеркнул министр.

Смотрите также
Ялтинский экономический форум открылся презентацией инвестпроектов

Как сообщил Мельников, среди производств, которые планируется наладить в индустриальных парках, - создание домостроительного комбината, логистического центра, фабрики по производству мороженого, завода по изготовлению полимерных труб и другие.

Создание инфраструктуры

Ранее гендиректор Корпорации развития Республики Крым Олег Морозов сообщал ТАСС, что в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова на период до 2020 года, в создание инженерной инфраструктуры трех индустриальных парков на территории Крыма планируют вложить около 3,9 млрд рублей. Парки будут созданы до 2020 года в районе Бахчисарая, Феодосии и Евпатории.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
2
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
3
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
5
В РПЦ поддерживают создание мобильного тарифа с цитатами патриарха
6
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама