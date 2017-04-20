Строительные работы в крымских индустриальных парках начнутся в 2018 году

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы в крымских индустриальных парках, которые создаются в трех городах республики, начнутся в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития региона Андрей Мельников на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Он отметил, что проекты по созданию индустриальных парков будут переданы на рассмотрение в Главгосэкспертизу до 15 мая 2017 года.

"Соответственно, после получения документов из экспертизы мы должны будем подготовиться уже к строительно- монтажным работам, в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма. Скорее всего, это задача следующего года", - сказал он.

Мельников также сообщил, что параллельно уже заключаются договоры с потенциальными резидентами индустриальных парков. К примеру, в Феодосии заполняемость составляет 53%, в Бахчисарае - 9,7%. Евпатория, по его словам, пока в "пограничной зоне". "Там очень большая стоимость подключения этого парка, которая делает нерациональным его размещение и экономически неэффективным. Его (парк) было бы целесообразным там разместить, но позволит ли обсчет проекта это сделать, мы получим эти данные в течение года", - подчеркнул министр.

Как сообщил Мельников, среди производств, которые планируется наладить в индустриальных парках, - создание домостроительного комбината, логистического центра, фабрики по производству мороженого, завода по изготовлению полимерных труб и другие.

Создание инфраструктуры

Ранее гендиректор Корпорации развития Республики Крым Олег Морозов сообщал ТАСС, что в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова на период до 2020 года, в создание инженерной инфраструктуры трех индустриальных парков на территории Крыма планируют вложить около 3,9 млрд рублей. Парки будут созданы до 2020 года в районе Бахчисарая, Феодосии и Евпатории.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.