Институт развития интернета предварительно выбрал пять мессенджеров для госструктур

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Институт развития интернета (ИРИ) предварительно выбрал пять мессенджеров для госструктур. Как заявил директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин в ходе российского интернет-форума "РИФ+КИБ 2017", из 13 решений, участвующих в тестировании, предварительно лидируют пять.

"Сейчас у нас сформировался список предварительных лидеров, которые по большому счету получили наибольшую оценку - это мессенджеры "Сибрус", Dialog, Bellchat, Flodium и "Кубик", - сказал он.

Щельцин отметил, что все проекты уже подали или планируют подать заявки на сертификацию ФСТЭК и ФСБ. "Это по сути те нерушимые на наш взгляд документы, которые обеспечивают гарантированную безопасность для государственной коммерческой и общественной переписке", - пояснил он.

С инициативой внедрения российского мессенджера в российских госкомпаниях и ведомствах выступило Минэкономразвития РФ. МЭР в мае 2016 г. направило президенту РФ доклад, в котором предлагало законодательно запретить чиновникам вести рабочую переписку через приложения иностранных разработчиков.

Осенью 2016 г. эксперты Института развития интернета отобрали 13 мессенджеров-финалистов, которые будут внедрены в госструктурах. Тестирование госмессенджеров в органах госвласти было продлено до июня 2017 г.