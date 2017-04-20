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Сбербанк блокирует 97% киберрисков, в том числе и рисков своих клиентов

Экономика и бизнес
20 апреля, 15:15 UTC+3
По словам Германа Грефа, банк входит в топ мировых лидеров по кибербезопасности, но намерен войти в состав пяти лучших институтов в мире по этому параметру
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сбербанк блокирует 97% киберрисков, в том числе и рисков своих клиентов, и в настоящее время занимает первое место в России по управлению рисками кибербезопасности. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф по итогам заседания совета директоров.

"Сегодня мы по всем оценкам занимаем первое место в стране по управлению рисками кибербезопасности и входим в топ мировых лидеров по кибербезопасности, но мы пока не лучшие. Наша задача - войти в состав пяти лучших институтов в мире по этому параметру. В этом году будет представлено порядка пяти новых продуктов (в области кибербезопасности - прим. ред.), которые будут предоставляться рынку", - рассказал Греф.

Герман Греф также добавил, что в 2017 году Сбербанк представит на рынок пять новых продуктов в области кибербезопасности.

 
 
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Греф, Герман Оскарович
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