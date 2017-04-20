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РНКБ подписал соглашение о строительстве в Крыму сельхозхранилищ на 1,8 млрд руб.

Экономика и бизнес
20 апреля, 18:11 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Комплекс рассчитан на хранение 40 тыс. т и переработку 120 тыс. т зерна в год
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) заключил соглашение с крымским предприятием ООО "МПК "Скворцово" в рамках Ялтинского международного экономического форума о реализации инвестиционных проектов в Симферопольском районе Крыма на общую сумму 1,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Объем инвестиций в строительство комплекса по хранению и переработке зерна составляет 800 млн рублей, а в строительство животноводческого комплекса - более миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова генерального директора "МПК "Скворцово" Игоря Полищука. Речь идет о строительстве комплекса по единовременному хранению 40 тыс. т и переработке 120 тыс. т зерна в год, а также по строительству животноводческого комплекса замкнутого цикла мощностью 100 тыс. голов свиней в год.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием. Банк обслуживает более 1,4 млн физических лиц и около 40 тыс. корпоративных клиентов.

Группа компаний "Скворцово" работает в Крыму 15 лет, в настоящее время в нее входят мясоперерабатывающий комбинат, автотранспортное предприятие, а также четыре компании-сельхозпроизводителя.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира, ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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