Советник главы ЦБ: механизм bail-in при санации банков можно сделать обязательным

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Механизм bail-in, который предусматривает конвертацию обязательств кредиторов-юрлиц в капитал, можно сделать обязательным при санации банков и закрепить это в законодательстве. Такое мнение высказал журналистам советник председателя ЦБ Алексей Симановский на Ялтинском международном экономическом форуме.

"Я думаю, можно смотреть в перспективе форму законодательного закрепления такого подхода. Закрепить определенные условия, которые приводят к привлечению кредиторов-юрлиц к участию в санации", - заявил он. "Пока это тема носит добровольный характер. Здесь есть как плюсы, так и минусы. Минус в том, что переговоры могут длиться очень долго. Хорошо, когда это приводит к позитиву как в случае с банком "Пересвет", - добавил Симановский.

Он признает, что это очень сложный и спорный вопрос. Но, по его мнению, это может способствовать сохранению экономического потенциала самих же кредиторов.

19 апреля Банк России принял решение о санации банка "Пересвет" с использованием механизма bail-in, предусматривающего конвертацию долга кредитной организации в ее капитал. Процедура bail-in используется в мировой практике и предполагает финансовое оздоровление кредитной организации прежде всего за счет средств акционеров и кредиторов. Желание принять участие в финансовом оздоровлении подтвердили более 70 кредиторов банка "Пересвет". Объем размещенных в банке средств, конвертируемых ими в 15-летние субординированные облигации, составит 69,7 млрд рублей. Банком-санатором выбран Всероссийский банк развития регионов.