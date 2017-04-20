ФАЛХ: информация о всех свободных участках леса должна находиться в открытом доступе

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Информация обо всех свободных от прав третьих лиц лесных участках должна быть размещена на сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ и собрана на сайте Федерального агентства лесного хозяйства (ФАЛХ). Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - глава ФАЛХ Иван Валентик на Красноярском экономическом форуме.

"Информация обо всех доступных лесных участках должна быть размещена в открытом доступе на сайтах органов исполнительной власти регионов, а также собрана на сайте Федерального агентства лесного хозяйства", - сказал Валентик.

Он добавил, что в настоящее время сложно найти информацию о свободных лесных ресурсах. "Я считаю, что будущее - это абсолютная открытость информации и в открытости информации заложена инвестиционная привлекательность всего лесного сектора", - пояснил руководитель ФАЛХ.

По мнению главы агентства, это поможет предпринимателям свободно выбирать необходимые им участки под удовлетворение потребностей своих производственных мощностей, а также позволит повысить экономическую составляющую лесопользования. "Это моя позиция - позиция открытости, и я пока здесь работаю, буду добиваться этого", - дополнил он.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.