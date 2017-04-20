Корпорация развития Крыма подписала шесть меморандумов на 1 млрд руб. на ЯМЭФ

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Корпорация развития Республики Крым подписала на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) шесть меморандумов о сотрудничестве на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба корпорации развития Республики Крым.

"Корпорация развития Республики Крым заключила на полях ЯМЭФ шесть меморандумов о сотрудничестве с потенциальными инвесторами и резидентами крымских индустриальных парков в области промышленности, сельского хозяйства и жилищного строительства. Общая сумма соглашений превысила 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор корпорации Олег Морозов, работа на площадке ЯМЭФ показала, что, несмотря на объективные ограничения, возможность воплотить в Крыму свои бизнес-идеи привлекает значительное число российских и зарубежных инвесторов.

Во второй день работы форума ожидается подписание соглашения о сотрудничестве Республики Крым с Самарской областью, а также подписание плана мероприятий по реализации соглашения с Тамбовской областью.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.