Корпорация развития Крыма подписала шесть меморандумов на 1 млрд руб. на ЯМЭФ

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ТАСС – стратегический инфопартнер Ялтинского международного экономического форумаНовости агентства 20 апреля, 15:05
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Корпорация развития Республики Крым подписала на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) шесть меморандумов о сотрудничестве на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба корпорации развития Республики Крым.
"Корпорация развития Республики Крым заключила на полях ЯМЭФ шесть меморандумов о сотрудничестве с потенциальными инвесторами и резидентами крымских индустриальных парков в области промышленности, сельского хозяйства и жилищного строительства. Общая сумма соглашений превысила 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил генеральный директор корпорации Олег Морозов, работа на площадке ЯМЭФ показала, что, несмотря на объективные ограничения, возможность воплотить в Крыму свои бизнес-идеи привлекает значительное число российских и зарубежных инвесторов.
Во второй день работы форума ожидается подписание соглашения о сотрудничестве Республики Крым с Самарской областью, а также подписание плана мероприятий по реализации соглашения с Тамбовской областью.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.
Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.