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Бизнес-навигатор МСП будет способствовать росту числа предпринимателей

Экономика и бизнес
20 апреля, 16:25 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, апреля. /ТАСС
Навигатор направлен на создание новых рабочих мест, новых предприятий, его функционал предусматривает возможность создания бизнес-планов по 90 видам бизнеса, сказали в руководстве корпорации МСП
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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" будет основным инструментом для увеличения доли малого и среднего предпринимательства в экономике России. Такое мнение высказала ТАСС замглавы "Корпорации малого и среднего предпринимательства" Наталья Коротченкова.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году, заявил, что доля малых предприятий в российской экономики должна вырасти до 50%, в настоящее время она составляет менее 20%.

"Бизнес-навигатор направлен на создание новых рабочих мест, новых малых и средних предприятий. Функционал предусматривает возможность создания бизнес-планов по 90 видам бизнеса, он позволяет предостеречь предпринимателей от тех рисков, которые они не могут самостоятельно рассчитать и, соответственно, все формы поддержки в бизнес-навигаторе сосредоточены. Мы считаем, что это основной ресурс, который будет способствовать увеличению малых и средних предприятий, которые впоследствии станут поставщиками крупнейших заказчиков", - сказала она, не уточнив срок, необходимый для этого.

По словам Коротченковой, в I квартале 2017 года малые и средние предприятия заключили договоры на сумму 394 млрд рублей через закупки у крупнейших заказчиков. По ожиданиям корпорации, к концу года этот объем составит 1,6 трлн рублей.

Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущен 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Любой желающий может зарегистрироваться и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Одной из базовых функцией портала является предоставление доступа в режиме "одного окна" к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах. Система позволяет в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу и даже району, узнать информацию о конкурентах по виду деятельности, объем спроса и многое другое.

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