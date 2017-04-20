Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксенов: Крым решит проблему регистрации собственности по законам России

Экономика и бизнес
20 апреля, 16:29 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
По словам главы республики, на решение этого вопроса уйдет около полутора лет
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Крым решат проблему регистрации прав собственности по российскому законодательству в течение ближайших полутора лет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

"В течение ближайших полутора лет мы постараемся решить проблему регистрации прав собственности по российским правилам в республике Крым. "Оцифровка" земельных участков у нас уже прошла, мы понимаем, в каком направлении двигаться", - сказал он.

Аксенов добавил, что перерегистрация прав собственности на землю и на объекты недвижимости в республике - одна из самых острых проблем. "Сейчас действительны все документы - в том числе и те, которые выданы людям, когда Крым находился в составе Украины. Но граждане скорее хотят получить российские документы и создают ажиотаж в Росреестре", - уточнил Аксенов, добавив, что ежемесячно крымский Росреестр обрабатывает около 35 тыс. заявлений на перерегистрацию.

В свою очередь член президиума генерального совета "Деловой России" Дмитрий Пурим отметил, что пока спорные ситуации с правами на собственность, в частности, на имущество предприятий, расположенных в Крыму, решаются в судебном порядке. По словам Пурима, в настоящее время имеют место ситуации, когда несколько офшорных компаний подают в суд, претендуя на одно и то же имущество бизнесменов.

"Суд по-быстрому выносит решение, невзирая на аргументы ответчика, в пользу офшора, активы выводятся. Таких случаев немного, но они есть. Через кассационные жалобы такие решения потом оспаривают, но это ни к чему не приводит - деньги уже выведены, оффшорная компания исчезла", - уточнил представитель "Деловой России".

По словам Пурима, для решения данной проблемы необходимо создать общественные советы по оценке деятельности судебной власти в России, по образцу советов, существующих при исполнительной и законодательной власти. "Это будут те площадки, где можно открыто обсудить проблемы, в том числе и с несправедливыми решениями судов", - добавил он.

О форуме

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, участие в нем принимают около 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
2
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
3
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
5
В РПЦ поддерживают создание мобильного тарифа с цитатами патриарха
6
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама