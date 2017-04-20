Экономическое обоснование ветки ЖД в красноярский аэропорт подготовят к июлю

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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Экономическое обоснование проекта железной дороги в красноярский аэропорт Емельяново - "красноярского аэроэкспресса" - должно быть подготовлено к 1 июля, сообщил ТАСС министр транспорта региона Сергей Еремин.
"Определили, что до 1 июля мы совместно с "Базовым элементом" (владелец аэропорта Емельяново), РЖД и федеральным правительством должны подготовить экономическое обоснование. И если будет складываться так, что железная дорога даст импульс развитию экономики в этом районе, то проекту быть", - сказал Еремин в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2017).
По его словам, строить железнодорожную ветку и использовать ее исключительно как аэроэкспресс нецелесообразно. Пассажиры аэропорта дадут лишь около 10% возможной ее загрузки. Поэтому железнодорожную ветку необходимо использовать для перевозки грузов, например, топлива в аэропорт. Действительно востребованной она будет лишь при развитии экономики в этом районе, и как пример Еремен привел предприятия пищевой переработки, на которые поезда могли бы привозить сырье, а готовую продукцию вывозить за рубеж самолеты.
Ранее сообщалось, что аэроэкспресс должен появиться в Красноярске к Универсиаде-2019. Позднее губернатор Красноярского края Виктор Толоконский уточнил, что этого не произойдет, поскольку экономически проект будет целесообразен лишь при достижении аэропортом Емельяново пассажиропотока в 3 млн человек в год (в 2016 году он составил 1,8 млн человек).