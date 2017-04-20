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РНКБ: банковская система Крыма сформирована на уровне других российских регионов

Экономика и бизнес
20 апреля, 17:18 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
По словам председателя совета директоров Российского национального коммерческого банка, 67% всех операций физических лиц в Крыму осуществляется через интернет-банкинг
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Банковская система в Крыму за три года с момента воссоединения с Россией сформировалась на уровне других регионов, сообщил председатель совета директоров Российского национального коммерческого банка (РНКБ) Михаил Якунин.

"Банковская система в Крыму сформирована, если брать ключевые показатели, с точки зрения отделений, банкоматов, терминалов. Все это находится на уровне других регионов России. Платформа есть", - отметил он, выступая на профильной секции Ялтинского международного экономического форума, посвященной развитию банковской системы.

Он отметил, что в настоящее время уже 67% операций физическими лицами Крыма осуществляется через интернет-банкинг. "Это очень хорошие показатели по уровню даже других регионов России", - подчеркнул Якунин. В то же время он отметил, что существует ряд сдерживающих факторов, которые пока тормозят кредитование в различных сферах Крыма. В частности, речь идет о регистрации прав на недвижимость.

"Есть ряд сдерживающих факторов. Понятно, что регион жил в другом правовом и финансовом поле. У нас, к примеру, многие клиенты зарегистрировали только 30% своей собственности, а залоги - это основа основ для банковского кредитования. Поэтому в плане регистрации недвижимости предстоит сделать еще очень много", - добавил он.

Приоритетные проекты

Среди приоритетных проектов, в кредитовании которых могут поучаствовать банки, он назвал инфраструктурные. "Нужно увеличивать объем кредитования экономики. Основные объекты - это строительство терминала в аэропорту Симферополя, электростанций, развитие ипотеки, кредитование малого и среднего бизнеса", - отметил Якунин.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-м государственным участием. Обслуживает более 1,4 миллиона физических лиц и около 40 тысяч корпоративных клиентов.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира.

Форум проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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