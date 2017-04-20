"Почта России" бесплатно доставит посылки участников КЭФ

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. "Почта России" со своего стенда в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ) бесплатно отправит папки с материалами участников в любую точку мира, говорится в сообщении "Почты".

Гости форума смогут воспользоваться этой услугой с 20 по 22 апреля.

Также "Почта России" выпустила эксклюзивную открытку с символикой КЭФ-2017. Участники форума смогут также бесплатно отправить ее во все регионы России и в любую страну мира через почтовый ящик, установленный на территории форума.

Красноярский экономический форум стартовал 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.