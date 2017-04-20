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Более 1000 проектов соберут к концу года в банке развития сельских территорий

Экономика и бизнес
20 апреля, 17:05 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
По словам сооснователя портала Развитиесела.РФ Игорья Прудникова, на данный момент банк уже обладает 273 проектами из 72 регионов РФ
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Более 1000 проектов из всех регионов страны планируется собрать до конца 2017 года в банке развития сельских территорий. Большинство из них будут касаться сохранения культурного наследия, сообщил в четверг сооснователь портала Развитиесела.РФ Игорь Прудников.

"Идея создания подобного банка проектов по развитию сельских территорий родилась в 2016 году, когда в рамках форума "Деревня - душа России" мы побывали в 14 регионах РФ. Оказалось, что людей, желающих сделать что-то полезное своему родному месту, немало, и все они готовы делиться накопленным опытом. И это не просто частная практика, а большая работа, вплоть до разработки всех нормативных документов - это пакеты для тиражирования. Мы надеемся к концу года собрать более 1000 подобных проектов", - сказал Прудников в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Он добавил, что на данный момент банк уже обладает 273 проектами из 72 регионов РФ. Большинство касаются сферы культуры - сохранения культурного наследия, традиций, развития туризма. "Мы собираем разные практики - управленческие, хозяйственные, социально значимые проекты. Привлекаем экспертов и партнеров - тех, кто оказывает финансовую поддержку", - добавил Прудников.

Банк проектов разработан в формате соцсети, где каждый проект имеет свою отдельную страницу. В качестве удачного примера сооснователь портала привел Ярославскую область. Там в небольшой старообрядческой деревне удалось создать 13 музеев, три ресторана. Экскурсии по ряду музеев ведут школьники.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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