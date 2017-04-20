Титов: виноградарству и виноделию нужны отдельные правила налогообложения

ЯЛТА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Российское виноградарство и виноделие нуждается в отдельных правилах налогообложения, в частности, для поддержки отрасли необходимо ввести нулевой акциз. Такое мнение на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) высказал уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

"Мы готовим сегодня пакет изменений в 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота алкоголя - прим. ТАСС), он должен включать в себя такие меры, как нулевой акциз на вино из российского винограда, такие вещи, как отсутствие ЕГАИС (автоматизированная система для госконтроля над объемом производства алкоголя - прим. ТАСС) в процесс производства", - сказал Титов.

Кроме того, по мнению бизнес-омбудсмена, в рамках федерального Минсельхоза должно быть создано специальное ведомство, которое будет заниматься виноградарством и виноделием. "Нужно, чтобы вино, как и виноград, стало продуктом сельского хозяйства, тогда бы изменилось и налогообложение", - добавил он.

По мнению Титова, также важно уделить внимание развитию бренда "Российское вино". "Нам нужно добиться, чтобы нас считали винодельческой провинцией, тогда нам будет легче продавать вино, как в России, так и за рубежом. Поэтому мы сейчас будем уделять этому внимание, будем работать над этим", - пояснил он.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.