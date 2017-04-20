MasterCard представила карту со сканером отпечатков пальцев

MasterCard создала банковскую карту со встроенным сканером отпечатков пальцев. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Применение такой технологии позволит пользователям более безопасным способом подтверждать свою личность при совершении операций по карте.

В тестовом режиме новые карты уже используются в ЮАР.

Как пояснили в компании, чтобы получить такую карту, клиент должен при оформлении документов зарегистрировать свой отпечаток пальца в банке. Пользоваться такой карточкой можно будет по всему миру в любом POS-терминале.

В ближайшие месяцы технологию начнут тестировать в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Запустить проект MasterCard планирует в течение 2017 года.

The card goes hi-tech with #biometrics https://t.co/5n6ZBUzLN9 pic.twitter.com/sobcSAoRjB — Mastercard News (@MastercardNews) 20 апреля 2017 г.