Лагард: в мировой экономике наступило "время весеннего настроения"

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что в мировой экономике настало "время весеннего настроения". Об этом она сообщила на пресс-конференции в преддверии открытия весенней сессии руководящих органов ВБ и МВФ.

"Весна на дворе, весна и в экономике, - сказала она. - Мы наконец видим, что экономика набирает обороты. Надеемся, что они будут поддерживаться и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе".

Лагард напомнила, что МВФ прогнозирует на текущий год экономический рост в мире на уровне 3,5%, а на будущий - 3,6%. Она подчеркнула, что эти показатели гораздо лучше прошлогодних, когда рост составлял 3,1%.

Чтобы сохранять набранные темпы, странам мира необходимо, в частности, развивать торговлю и вообще сохранять международное сотрудничество, подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

На вопрос о том, продолжает ли она считать состояние мировой экономики "посредственным", Лагард ответила, что теперь, на ее взгляд, ситуация "менее посредственная", но впереди еще много работы.