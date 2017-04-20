Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лагард: в мировой экономике наступило "время весеннего настроения"

Экономика и бизнес
20 апреля, 17:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Директор-распорядитель МВФ выразила надежду, что "обороты, которые набирает экономика, будут поддерживаться и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что в мировой экономике настало "время весеннего настроения". Об этом она сообщила на пресс-конференции в преддверии открытия весенней сессии руководящих органов ВБ и МВФ.

"Весна на дворе, весна и в экономике, - сказала она. - Мы наконец видим, что экономика набирает обороты. Надеемся, что они будут поддерживаться и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе".

Лагард напомнила, что МВФ прогнозирует на текущий год экономический рост в мире на уровне 3,5%, а на будущий - 3,6%. Она подчеркнула, что эти показатели гораздо лучше прошлогодних, когда рост составлял 3,1%.

Чтобы сохранять набранные темпы, странам мира необходимо, в частности, развивать торговлю и вообще сохранять международное сотрудничество, подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

На вопрос о том, продолжает ли она считать состояние мировой экономики "посредственным", Лагард ответила, что теперь, на ее взгляд, ситуация "менее посредственная", но впереди еще много работы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лагард, Кристин
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
2
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
3
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
5
В РПЦ поддерживают создание мобильного тарифа с цитатами патриарха
6
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама