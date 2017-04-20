Концерн Axel Springer стал обладателем доли в Uber

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Немецкий медиаконцерн Axel Springer приобрел долю в американской компании Uber Technologies, владеющей онлайн-сервисом частных пассажирских автоперевозок Uber. Об этом в среду сообщила американская газета Wall-Street Journal.
Сумма сделки, а также дата ее заключения не сообщаются. По словам представителя немецкого издательского дома, приобретенная доля является "минимальной", а само инвестирование носит финансовый, нежели стратегический характер.
По информации издания, Axel Springer на протяжении последних нескольких лет проявляет интерес к технологическому сектору. В 2012 году компания купила пакет акций в интернет-сервисе краткосрочной аренды частного жилья Airbnb.