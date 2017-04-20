Банки Крыма с 2016 года выдали компаниям МСБ более 15 млрд рублей

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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Банки Крыма с начала 2016 года и по апрель 2017 года предоставили предпринимателям из сектора малого и среднего бизнеса региона кредиты на сумму более 15 млрд рублей. Об этом сообщила управляющая отделением ЦБ РФ по республике Ирина Яблучанская на секции "Банковский сектор - драйвер развития экономики Крыма" в рамках работы Ялтинского международного форма (ЯМЭФ).
"Более 15 млрд рублей было выдано сектору МСБ с начала прошлого года и по начало апреля. Общий кредитный портфель банков Республики Крым за прошедший год составил более 50 млрд рублей, из них 35 млрд рублей - это юридические лица и 16 млрд - физические лица", - сказала она.
Также, по ее словам, банки Крыма за прошлый год смогли привлечь около 44 млрд рублей денежных средств, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Общий объем привлеченных банками средств составил 127 млрд рублей.
"Если говорить о структуре привлеченных банками финансов (банками Крыма), то большая часть привлеченных средств поступила от физических лиц. Это говорит о высоком доверии местного населения банковскому сообществу", - подчеркнула Яблучанская.
ЯМЭФ проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.