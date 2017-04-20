Глава ФАДН отметил рост гражданской активности крымских татар

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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) отмечает, что участие крымских татар в политической жизни значительно выросло за два года после воссоединения полуострова с Россией, то есть в 2014-2016 гг. Об этом заявил глава ведомства Игорь Баринов на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).
"Мы отмечаем, что рост гражданской активности неоспорим: если в референдуме о вхождении Крыма в состав России участвовало около 17% крымских татар, то в выборах депутатов Госдумы седьмого созыва участвовало уже 42%. Это весьма высокий процент", - сказал Баринов.
По его словам, исследования, которые ФАДН проводило в 2016 году, свидетельствуют о том, что 84% крымских татар "не сталкивались с нарушением своих прав или ограничением возможностей из-за своей национальности". "Еще больше - 89% (крымских татар - прим. ТАСС) - не испытывали по отношению к себе неприязни или недоверия из-за религиозных убеждений", - подчеркнул глава Баринов. "Жизнь крымских татар меняется в лучшую сторону", - заключил Баринов.
19 апреля Международный суд ООН частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении России. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.
III ЯМЭФ проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, а также был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.
Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.