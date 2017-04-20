Аксаков прогнозирует заход в Татарстан иностранных банков после банкротства Татфондбанка

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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Банковская сфера Татарстана, которая в некоторой степени была закрыта для новых кредитных организаций, после отзыва лицензии у Татфондбанка станет более открытой, в том числе для банков с иностранным капиталом. Об этом сообщил в интервью ТАСС президент ассоциации "Россия", председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
"Татарстан в определенном смысле был ограничен в доступе банков на его территорию. Ко мне обращались некоторые федеральные банки с просьбой помочь войти на территорию региона. И когда я обращался в регион, мне говорили, что нет проблем, только пусть профинансируют спонсорскую помощь таким-то проектам. (После кризиса Татфондбанка - прим. ТАСС) придут банки с участием иностранного капитала", - сказал он.
Аксаков добавил, что формальных ограничений на вход банков в регион не было, они были скорее субъективные. "Этот протекционизм имеет плюсы и минусы. Я думаю, что минусы вылились в отзыв лицензии Татфондбанка", - добавил он.
По его словам, к отзыву лицензии у кредитной организации привели, в частности, стратегические ошибки менеджмента банка. "Я думаю, что это также и ошибки собственников, в том числе тех, кто представлял правительство в совете директоров Татфондбанка", - сказал Аксаков.
Арбитражный суд Татарстана 11 апреля удовлетворил иск Банк России о признании Татфондбанка банкротом. Ранее, 3 марта 2017 года, регулятор отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ. По данным Центробанка, "дыра" в капитале Татфондбанка для покрытия обязательств перед кредиторами составила 118,3 млрд рублей.