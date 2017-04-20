МЭР Крыма: сектору МСБ пока не уделяется должного внимания

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Сектор малого и среднего бизнеса (МСБ) Крыма нуждается в увеличении объема выдаваемых кредитных ресурсов, на сегодняшний же день малым и средним предприятиям не уделяется должного внимания. Об этом сообщил министр экономического развития республики Крым Андрей Мельников на секции "Банковский сектор - драйвер развития экономики Крыма" в рамках работы Ялтинского международного форма.

"Сектору МСБ республики Крым пока не уделяется должного внимания в силу разных причин. Нужно выделить еще больше кредитных ресурсов на кредитования малых и средних предприятий республики. По этому вопросу мы готовы обратиться к крупнейшим банковским ассоциациям", - подчеркнул он.

Ранее управляющая отделением ЦБ РФ по республике Крым Ирина Яблучанская заявляла о том, что банки республики Крым с начала 2016 и по апрель 2017 года предоставили предпринимателям из сектора малого и среднего бизнеса региона кредиты на сумму более 15 млрд руб.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.