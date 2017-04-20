Получателей "дальневосточного гектара" начали подключать к электросетям

ХАБАРОВСК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) начала подключать к энергоснабжению получателей "дальневосточного гектара", уже заключено 19 договоров присоединения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В ДРСК поступило 38 заявок на технологическое присоединение участков, полученных в ходе реализации закона о "дальневосточном гектаре". Наибольшее число заявителей из Амурской области (16 заявок) и Приморского края (13 заявок). На данный момент заключено 19 договоров", - сказали в пресс-службе.

Договоры заключены по льготной ставке 550 рублей, так как заявители представили документы, подтверждающие близость границ участков к электросетевым объектам компании. Льготное присоединение мощности возможно, если расстояние от границ участков заявителей до электросетевых объектов составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Если участки удалены от электросетевой инфраструктуры, для определения стоимости подключения потребуются специальные расчеты, в которых учитывается строительство воздушных или кабельных линий, трансформаторных подстанций и прочих объектов. Кроме того, заявители обязаны установить на своем участке счетчики электроэнергии, подготовить энергопринимающие устройства к подаче нагрузки.

"Закон, регламентирующий выдачу гектаров на Дальнем Востоке, дает возможность получения помощи в оснащении инфраструктурой. Это возможно, если участки 20 и более участников программы являются смежными, компактно расположены и находятся в границах населенного пункта или на расстоянии не более 20 км от него. В этом случае местные власти оказывают содействие в обустройстве территории", - отметили в пресс-службе.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года, он подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га в Дальневосточном федеральном округе. Первыми право подать заявку на такой участок получили жители девяти дальневосточных муниципальных районов (по одному в каждом регионе ДФО), с 1 октября - жители всех регионов Дальнего Востока, с 1 февраля 2017 года - все жители России. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая накануне в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2016 году, заявил о растущем интересе граждан к "дальневосточному гектару" - подано 82 тыс. заявлений, 11 тысяч участков уже выдано.