МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Шведская IKEA запустила интернет-магазин в Москве и области (в пределах Московского малого кольца), говорится в сообщении компании.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании, до этого сайт компании работал для жителей столицы только как "витрина", а доставку заказать можно было только в магазине.

Представитель IKEA пояснил ТАСС, что интернет-магазин компании заработает по всей России до конца лета, причем запуск будет происходить поэтапно. Так, купить мебель и предметы интерьера шведской компании в интернет-магазине с 24 апреля смогут жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ряда городов Центрального и Северо- Западного федеральных округов.

Сервис заказа товаров IKEA в интернете по мере его расширения станет доступен в Адыгее, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске и Екатеринбурге. Запуск позволит еще 25 миллионам людей, которые живут далеко от магазинов компании, покупать товары IKEA. В компании сообщили ТАСС, что запуск интернет-магазина в Адыгее запланирован на 27 апреля.

На первом этапе в интернет-магазине представлено 4,8 тыс. товаров, в том числе популярная мебель и аксессуары IKEA.

Как пояснили в IKEA, первый российский интернет-магазин компании открылся в Новосибирске, доставка была доступна жителям ряда городов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Пилотный проект по доставке товаров, заказанных через интернет, был запущен там год назад, однако запущенная 20 апреля платформа отличается от пилотной.