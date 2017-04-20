Эксперт: виноделам Крыма нужна поддержка власти в земельных и инфраструктурных вопросах

Касперович: должность главного тренера сборной России по биатлону может быть упраздненаСпорт 20 апреля, 19:08
Мутко: эксплуатация арены в Петербурге, по данным города, будет стоить 400 млн руб. в годСпорт 20 апреля, 19:05
Россиянка Алеся Кузнецова завоевала серебро чемпионата Европы по дзюдоСпорт 20 апреля, 19:00
Экспертный совет Минспорта РФ отметил положительную динамику выступлений биатлонистовСпорт 20 апреля, 18:59
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ееОбщество 20 апреля, 18:53
Мутко: препятствий в вопросе выступления легкоатлетов РФ под нейтральным флагом не будетСпорт 20 апреля, 18:51
Горбачев: Россия созрела для политической конкуренции и многопартийностиПолитика 20 апреля, 18:48
Мутко: работа IAAF через бесконечные независимые комиссии - это путь в никудаСпорт 20 апреля, 18:47
Дзюдоист Мшвидобадзе принес России первое золото чемпионата ЕвропыСпорт 20 апреля, 18:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Крымские виноделы для привлечения инвестиций нуждаются в поддержке государства в решении вопросов оформления прав на землю и создания необходимой инфраструктуры. Такое мнение высказал на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) генеральный директор Инкерманского завода марочных вин Сергей Лебедев.
"Для больших производителей для привлечения инвестиций в первую очередь нужно решить вопрос о земле, мы из одного законодательного поля в другое перешли, документально этот переход еще продолжает "подвисать в воздухе", встает вопрос залога, любой банк, готовый дать деньги, интересует, насколько имущество принадлежит тебе, здесь нужна помощь государственных органов, чтобы они помогали правильно и быстро оформлять документы на землю. Мелкому и среднему виноделию нужна инфраструктура, чтобы у виноделов не болела голова о том, есть ли дороги, жилье, газ, вода, это тоже должна быть совместная работа с органами власти", - сказал Лебедев.
Он также отметил, что важно создать позитивный имидж отечественного вина, прежде всего на континентальной части России. Причем для создания такого позитивного восприятия необходимо, по мнению винодела, чтобы крупные торговые сети также были включены в процесс развития виноделия и заинтересованы в этом.
"В Крыму продвигать вино не надо, зайдите в любой магазин, возле прилавка с алкогольными напитками будут люди, которые на 80-90% пришли за вином. На континенте на 90% люди приходят за крепким алкоголем, потому что в крупных торговых сетях российское вино выглядит очень бледно. Сети диктуют, что российское вино почему-то должно быть дешевым, а раз оно дешевое, то оно априори будет не очень хорошего качества. С этим образом российского вина надо бороться", - пояснил гендиректор.
III ЯМЭФ проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.