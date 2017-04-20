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В Крыму построят животноводческий комплекс стоимостью 18 млрд руб.

Экономика и бизнес
20 апреля, 18:36 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Предполагается, что новое предприятие даст полуострову более трех тыс. рабочих мест
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство Республики Крым заключило инвестиционное соглашение с компанией ООО "КрымИнвестСтрой" на строительство в этом году крупного животноводческого комплекса, объем инвестиций по данному проекту составит 18 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Мы рассчитываем производить порядка 100 тыс. тонн мяса и 150 тыс. тонн молока в год", - сообщила генеральный директор ООО "КрымИнвестСтрой" Ольга Александрова.

Отмечается, что проект включает в себя строительство комплекса мощностью 30 тыс. свиноматок и 4,8 тыс. голов крупного рогатого скота. Комплекс будет размещаться на территории Ленинского, Кировского и Сакского районов Крыма, а также Феодосии. Новое предприятие даст полуострову более трех тыс. рабочих мест. Средний заработок сотрудника составит около 20 тыс. руб.

Строительство начнется уже в третьем квартале 2017 года, а завершение запланировано на 2020-2021 гг.

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, соглашения на форуме продолжат подписывать в пятницу. "От ЯМЭФ ожидается позитивный эффект. Только 21 апреля планируется подписание около 20 соглашений", - уточнил Аксенов.

Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей и был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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