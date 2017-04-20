Производители выступили за защиту российского коньяка географическим наименованием

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Производители отечественного коньяка выступают за введение для своей продукции единого географического наименования, по которому потребитель сможет идентифицировать качественную продукцию. Об этой инициативе рассказал генеральный директор ООО "Але-Виналь-Крым" Олег Логвинов на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) .

"Сегодня такая инициатива по производству коньяков, защищенных географическим наименованием, позволит обеспечить рынок сбыта для производителей, потому что у нас будет потребитель, наши коньяки будут конкурировать с другими, которые производятся по другой технологии. Наша инициатива не является ограничивающей для кого-то, мы просто предлагаем преференции для тех, кто считает свой продукт продуктом полного цикла, кто производит его здесь", - сказал Логвинов, напомнив, что подобные преференции уже есть для вина, что коньяк также является продуктом виноградарства.

Он отметил, что производители коньяка надеются, что инициатива о внесении необходимых изменений в законодательство будет поддержана федеральными властями, таким образом качественный отечественный коньяк сможет конкурировать с продукцией, произведенной по ускоренной технологии.

"Если мы не будем говорить о себе, как о производителях полного цикла, то есть производителях настоящего коньяка, то мы не сможем конкурировать с продуктом, который производится из импортного коньячного спирта", - добавил он, напомнив, что в Крыму есть все возможности для производства коньяка полного цикла, то есть от выращивания винограда, до получения конечного продукта. По мнению Логвинова, целесообразно также ввести для производителей коньяка и налоговые преференции, в частности, речь может идти об установлении акциза в размере 50%.

III Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей и был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.