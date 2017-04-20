Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Производители выступили за защиту российского коньяка географическим наименованием

Экономика и бизнес
20 апреля, 18:55 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Производители выразили надежду, что качественный отечественный коньяк сможет конкурировать с продукцией, произведенной по ускоренной технологии
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Производители отечественного коньяка выступают за введение для своей продукции единого географического наименования, по которому потребитель сможет идентифицировать качественную продукцию. Об этой инициативе рассказал генеральный директор ООО "Але-Виналь-Крым" Олег Логвинов на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) .

"Сегодня такая инициатива по производству коньяков, защищенных географическим наименованием, позволит обеспечить рынок сбыта для производителей, потому что у нас будет потребитель, наши коньяки будут конкурировать с другими, которые производятся по другой технологии. Наша инициатива не является ограничивающей для кого-то, мы просто предлагаем преференции для тех, кто считает свой продукт продуктом полного цикла, кто производит его здесь", - сказал Логвинов, напомнив, что подобные преференции уже есть для вина, что коньяк также является продуктом виноградарства.

Он отметил, что производители коньяка надеются, что инициатива о внесении необходимых изменений в законодательство будет поддержана федеральными властями, таким образом качественный отечественный коньяк сможет конкурировать с продукцией, произведенной по ускоренной технологии.

"Если мы не будем говорить о себе, как о производителях полного цикла, то есть производителях настоящего коньяка, то мы не сможем конкурировать с продуктом, который производится из импортного коньячного спирта", - добавил он, напомнив, что в Крыму есть все возможности для производства коньяка полного цикла, то есть от выращивания винограда, до получения конечного продукта. По мнению Логвинова, целесообразно также ввести для производителей коньяка и налоговые преференции, в частности, речь может идти об установлении акциза в размере 50%.

III Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей и был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
2
Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы
3
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
4
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
5
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
6
TIME включил Владимира Путина в список 100 наиболее влиятельных людей
7
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
Темы дня
Загрузка...
Реклама