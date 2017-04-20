Госдума не стала вводить обязательную аттестацию риелторов

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Нижняя палата парламента отклонила при рассмотрении в первом чтении законопроект об обязательной аттестации риелторов, а также их участии в саморегулируемых организациях (СРО). Документ был внесен в Госдуму группой депутатов от "Справедливой России" в июне прошлого года.
"Предусмотренное законопроектом регулирование требует дополнительного обоснования наличия реальной необходимости создания в целях регулирования рассматриваемой деятельности СРО риелторов и установления требований обязательного членства в них, а также недоступности и неэффективности иных методов регулирования соответствующих отношений", - подчеркивается в заключении профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Кроме того, по мнению членов комитета, дополнительной аргументации требует и введение обязательной аттестации риелторов. "Отсутствует механизм выполнения таких положений после вступления проектируемого федерального закона в силу - квалификационные аттестаты еще не будут выданы. В результате осуществление указанного вида деятельности фактически будет приостановлено на неопределенный срок", - говорится в заключении комитета.
Отрицательное заключение на проект закона также подготовило правительство РФ.
По мнению авторов законодательной инициативы, документ направлен "на установление основ правового регулирования риелторской деятельности в России". Для этого проектом закона предлагалось ввести обязательное членство риелторов в саморегулируемой организации, несущей ответственность за деятельность своих членов. Кроме того, предусматривалась обязательная аттестация риелторов.