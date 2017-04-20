Эксперты: Россия нуждается в единой картографической инфраструктуре

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Разрозненные базы картографических и геодезических данных, существующие в России, нуждаются в сведении в единую инфраструктуру пространственных данных. Это принесет выгоду государству и отдельному потребителю, так как к 2020 году в денежном выражении рынок геоданных в стране вырастет в 5 раз, до 8,2 млрд рублей. К этому мнению пришли участники круглого стола на Красноярском экономическом форуме.

"Центром инфраструктуры геоданных должен стать единый информационный портал, который объединит множество баз в едином стандарте, едином формате и едином качестве. Это влечет за собой необходимость принятия госстандартов, - сказал секретарь совета ассоциации "Национальный союз изыскателей" Кирилл Кузьменко. - Существующая система картографических и геодезических данных ориентирована на сбор статичного материала зачастую в виде бумажных карт. Мало того, банки данных разрознены, и обновление картографических данных идет спонтанно".

Рынок растет

По словам генерального директора ООО "Гилпроектизыскания" Николая Алексеенко, в современной России сформировался довольно большой рынок геоданных, его объем в денежном выражении вырастет с 1,7 млрд рублей в настоящее время до 8,2 млрд рублей к 2020 году. Потребителями являются федеральные министерства и ведомства, коммерческие заказчики и органы местного самоуправления. Алексеенко отметил, что в большинстве развитых стран 70% управленческих решений в бизнесе и на уровне власти принимаются на основе пространственных данных - цифровых карт и планов.

По его словам, в России до сих пор не создана единая достоверная картографическая основа. Например, в федеральной государственной системе информационного планирования в качестве базового картографического слоя используются пять карт. Из них только одна карта Росреестра является отечественной разработкой, остальные - американские и международные. В качестве того, как правильно составленная карта может принести дополнительные доходы МСУ, Алексеенко привел аэрофотосъемку в Подмосковье: "Здесь выявили, что 30% недвижимых объектов не стоят на кадастровом учете, и собственники этих объектов не являются налогоплательщиками. По оценкам, это колоссальные суммы поступлений в бюджет".

Экономия в строительстве

"Построение цифровой экономики без данных о земле невозможно. Россия не знает своей земли, своих коммуникаций, из-за этого происходит много техногенных аварий", - пояснил председатель правления компании "СП "Кредо-Диалог" Григорий Жуховицкий.

По его словам, создание единой структуры наиболее точных, актуальных данных, в частности, в строительстве, позволит экономить миллионы рублей. Приводя данные Института экономики города, он пояснил, что среднее время прохождения процедур на этапе проектирования в сфере жилищного строительства - 265 дней, из них сбор исходных данных составляет 144 дня. Бумажные карты, выдающиеся на этапах изыскания и проектирования, должны быть переведены в электронный вид, что даст реальную экономию времени и миллиардную экономию денег за счет сокращения пользования кредитами инвесторами, уверен Жуховицкий.

"Подрядчики за последние 25 лет работы в цифровых моделях уже накопили данные, а также водоканал, электросети… Необходим оператор, который бы собрал эту информацию в единый банк данных", - отметил он.

Землеустройство и кадастр

Разработать и осуществить федеральную целевую программу по землеустроительному проектированию на сельхозземлях предложил в ходе обсуждения проблемы проректор Госуниверситета по землеустройству (Москва) Дмитрий Шаповалов. Это позволит завершить земельную реформу в стране, уверен он. Вопрос давно назрел: в настоящее время, по его словам, лишь 20% таких земель поставлено на кадастровый учет. Между тем, подчеркнул Шаповалов, за последние 25 лет в России на 42 млн га сократились посевные площади, на 90% земельных участков идет нарушение севооборота. "Все эти проблемы, помимо технологических, связаны с тем, что выхолощены вопросы землеустроительного проектирования, в том числе, из-за игнорирования пространственных данных", - сказал он.

В действующих картах, по его мнению, десятки и сотни ошибок, среди них - несоответствие координат и наложение границ, не установлены границы даже между субъектами РФ, отсюда масса проблем с межеванием и зонированием для хозяйственной деятельности. "Мы исследовали благополучный в этой сфере субъект - Белгородскую область. 33% земель не стоят на кадастровом учете вообще, 37% не имеют координатного описания. Почвенное обследование происходило в регионе в 60-80-е годы прошлого века", - описал ситуацию ученый.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.