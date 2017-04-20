"Опора России" может запустить акцию "Покупай крымское"

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" рассматривает возможность запуска акции "Покупай крымское" для поддержки местных производителей. Об этом заявил в четверг ТАСС президент организации Александр Калинин на полях III Ялтинского международного экономического форума.

"С точки зрения популяризации местных брендов акцию "Покупай крымское" никто не запрещает делать общественности", - сказал он, отметив что если бы отделение "Опоры России" в Крыму начало эту кампанию, то ее подхватили бы СМИ, рядовые потребители. "Можно будет договариваться с сетями, чтобы они выделяли полки для крымских производителей, определенные флеш-мобы, создать единый бренд", - считает Калинин.

По его словам, такая кампания может оказать крымскому бизнесу поддержку "даже более эффективную, чем административный ресурс".

Собеседник агентства подчеркнул, что подобная практика в настоящий момент используется за рубежом.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, а также был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.