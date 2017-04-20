Эксперты предлагают искать идеи для занятости пожилых людей XXI века

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. В ответ на вызовы XXI века эксперты предлагают искать неожиданные решения в инвестициях в человеческий капитал, прежде всего в занятости старшего поколения. Об этом сообщил декан экономфака МГУ Александр Аузан на круглом столе "Ключевой ресурс. Модели воспроизводства человеческого капитала России-2035" в рамках Красноярского экономического форума.

"Я утверждаю, что конкуренцию XXI века выиграет та страна, которая придумает не маргинальное применение старшему поколению, прежде всего - женщинам в возрасте от 60 до 100 лет. Для этого надо искать качества старшего поколения, которые могут оказаться уникальными", - сказал Аузан.

"Демографический сдвиг"

На круглом столе обсуждали модели воспроизводства человеческого капитала в России-2035 в условиях "демографического сдвига". По мнению Аузана, сегодняшний "демографический сдвиг" похож на события более чем двухтысячелетней давности, когда при переходе к античному миру возникла семья из трех поколений.

"Люди перестали умирать в 40 лет, стали жить до 55-60 лет, возник вопрос, что делать с этими стариками? - и античный мир родил идею, Платон создал идею "государства мудрецов", которые накопили опыт и могут то, на что не способны 20-летние люди. Старшему поколению было найдено не маргинальное применение, и в итоге Рим оказался той технологичной страной, которая дошла до всех мыслимых пределов", - сказал декан экономического факультета МГУ.

Как вариант выхода из кризиса он предложил искать в людях старшего поколения качества, которые могли бы быть востребованы сегодня. "Мы должны думать не о том, как переучить 66-летнего, чтобы его доход упал не на 12%, а только на 4% - это неинтересно и неправильно. Давайте подумаем, как человека сделать высокопродуктивным в его 66 лет", - сказал он и привел в пример писателя Даниила Гранина.

"Я давно имею хорошие отношения с известным писателем Даниилом Граниным, мы в последний раз встречались в июне 2016 года в Петербурге. Сейчас Гранину 98 лет, это абсолютно работающая голова, он пишет по одной книге в год, он задает такие вопросы, над ответами на которые я потом полгода думаю. Не любой в 98 лет, как Гранин, но, с другой стороны, покажите моих сверстников, которые в 62 года так же бодры, как Гранин в 98 - их будет не так много", - сказал он и предложил современному бизнесу подумать о крупных неожиданных решениях для занятости пожилых людей.

Инвестиции в человека

По мнению участников круглого стола, инвестиции в человеческий капитал определят будущее экономики. По словам редактора Стратегии 2035 фонда "Центр стратегических разработок" Василия Бурова, предстоит отказаться от инвестиций, связанных с жизненным циклом человека. "Сегодня эта конструкция рушится из-за изменений в демографической ситуации, появления "экономики пожилых", ломки схемы старых профессий и возникновения многочисленных компетенций. Начальные инвестиции в привычное образование становятся венчурными, может случиться, что такие знания не будут нужны", - сказал Бугров.

По мнению научного руководителя Института образования Высшей школы экономики Исаака Фрумина, привычная система образования не даст ответы на вызовы времени. "Нынешняя система высшего образования на 90% сформирована в 1939 году, с тех пор изменилось не более 10% вузов. Россия входит в двадцатку стран с наиболее высоким процентом населения со средним специальным и высшим образованием, но при этом у России самый маленький ВВП на душу населения. Мне кажется, это самый важный момент в оценке нашего образования, как инвестиции", - сказал Фрумин.

Недостатки модели образования

Еще один минус современной модели образования, по мнению ректора Российской экономической школы Шломо Вебера, - ее не способность превращать потенциал в капитал. "Россия по итогам 2015-2016 годов находится на 86-м месте по конкурентоспособности в борьбе за таланты, у нас больше инвестиций на стадии зарождения потенциала, но там, где должны быть инвестиции в его капитализацию, в рост, критически не хватает денег", - согласилась директор департамента по работе со стратегическими партнерами Фонда развития интернет-инициатив Елена Артемьева.

Как заметил декан экономфака МГУ Александр Аузан, важнейшими проблемами остаются старение населения и вопросы здравоохранения. По данным участников круглого стола, бизнес в России вкладывает в обучение персонала в 3 раза меньше, чем в странах-конкурентах, и в 3 раза меньше - в охват людей от 25 до 64 лет в процесс непрерывного обучения. "Принято говорить, что бизнес заботится о человеке, но если посчитаем - получим неприличные цифры. Никто не готов удвоить в течение десяти лет вложения компании в развитие навыков своих работников и в их здоровье. Мы далеки от этого даже в мечтах", - подытожил Аузан.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.