Аксенов намерен добиваться отставки ректора Крымского федерального университета

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу ректора Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского Сергея Донича. В интервью ТАСС он заявил, что намерен добиться отставки ректора.

По словам Аксенова, Донич "не оправдал" его ожидания. Как отметил глава республики, реализация вузом Федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма за 2016 год составила чуть более 30%.

"На сегодняшний день могу сказать, что я как председатель наблюдательного совета (КФУ - прим. ТАСС) ректору не доверяю, не вижу возможности продолжать с ним дальше сотрудничество в этой должности", - добавил глава региона. Аксенов считает, что ректор должен сам "написать заявление об увольнении". "Ситуация требует кардинальных изменений", - указал глава республики.

В свою очередь Донич заявил ТАСС, что не писал заявления об увольнении. По его словам, он в курсе позиции главы Крыма. "В курсе (его позиции - прим. ТАСС), заявления я не подал, это личное мнение главы, больше ничего прокомментировать не могу", - сказал собеседник агентства.

Согласно статье 51 закона об образовании, ректоры федеральных университетов назначаются правительством Российской Федерации. КФУ был создан в сентябре 2014 года - спустя несколько месяцев после вхождения Крыма в состав РФ. С того же года вуз возглавляет ректор Донич.

Третий Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на втором ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.