Индексы ММВБ и РТС закрылись ростом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам торгов в четверг на Московской бирже поднялся на 0,82% - до 1932,17 пункта, РТС - на 1,39%, до 1083,35 пункта. По состоянию 19:16 мск, за один доллар на бирже давали 56,15 рубля, за один евро - 60,34 рубля.

"Индекс ММВБ сумел удержать важную зону поддержку, что в сочетании в улучшением настроений на глобальных рынках создает конъюнктурные предпосылки для развития отскока и завтра утром. Не исключено, весьма активного. Рынок заметно перепродан и вполне способен вернуть индекс ММВБ к району 1945-1955 пунктов. Однако неопределенность относительно итога воскресных выборов во Франции будут сдерживать покупки", - считает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

По прогнозам директора аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаила Крылова, в пятницу индекс ММВБ может повыситься до 1939 пунктов, индекс РТС - до 1093 пунктов, при укреплении рубля еще на 30 копеек.