Минтранс назвал преждевременным строительство аэропорта в Севастополе

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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Проект строительства аэропорта в Севастополе снят с повестки дня из-за отсутствия интереса инвесторов к модернизации гражданской его части, сообщил в четверг на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул.
"До сегодняшнего дня, с момента принятия ФЦП ни один инвестор не пришел - вот показатель. Мы - за, но где инвестор? Если вы говорите, что экономика позволяет, но ни один инвестор не пришел, значит, преждевременно", - сказал Асаул.
Представитель Минтранса напомнил, что федеральные власти готовы были софинансировать проект. "Мы не ставим на севастопольском аэропорте крест на веки вечные. Придет инвестор - будем разговаривать. Но сейчас вопрос аэропорта Севастополя в повестке дня не стоит", - добавил Асаул.
В настоящее время аэропорт Бельбек, расположенный на северо-западе Севастополя, обслуживает самолеты Воздушно-космических сил РФ. Планировалось, что после модернизации он будет принимать и гражданские рейсы. Федеральной целевой программой первоначально предполагалась реконструкция гражданского сегмента воздушной гавани. Ожидалось, что к 2030 году аэропорт смог бы обслуживать до 1,5 млн человек в год.
Третий Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.