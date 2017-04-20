Доступ МСБ к лесным угодьям поможет увеличить доходы регионов

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Доступность лесных угодий для малого и среднего бизнеса, а также увеличение объемов экспорта целлюлозы должны принести ощутимый дополнительный доход региональным бюджетам, считают в Рослесхозе. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик во время выступления на Красноярском экономическом форуме отметил, что в стране взят курс на повышение экономической составляющей лесопользования, что должно положительно сказаться на наполнении региональных бюджетов.

Проблема доступности информации

По словам Валентика, в России уже запущен и работает механизм купли-продажи лесных угодий для малого и среднего бизнеса. "Преимущества такого подхода очевидны - бизнесмен не оплачивает стоимость участка, но выплачивает повышающий коэффициент к цене, который идет в региональный бюджет", - сказал глава Рослесхоза.

По его словам, только в этом году доходы от продажи угодий субъектам бизнеса принесли 1,65 млрд рублей , причем порядка 1,3 млрд рублей из этой суммы поступило в региональные бюджеты. "К сожалению, пока еще с эффективностью использования лесных угодий есть проблемы. Причем это проблемы не только для Сибири, у нас 50% торгов проходят с одним участником. Я никогда не поверю, что в лесных регионах нет конкуренции за лесные ресурсы, тут еще очень многое нужно делать для увеличения прозрачности торгов", - отметил Валентик.

По его мнению, доступность лесных угодий для бизнеса является хорошей возможностью для экономического роста. Для этого, по мнению главы Рослесхоза, необходимо решить проблему доступности информации о свободных участках леса.

"Информация обо всех доступных лесных участках должна быть размещена в открытом доступе на сайтах органов исполнительной власти регионов, а также собрана на сайте Федерального агентства лесного хозяйства", - сказал Валентик.

Он добавил, что это поможет предпринимателям свободно выбирать необходимые им участки под удовлетворение потребностей своих производственных мощностей, а также позволит повысить экономическую составляющую лесопользования.

Региональный аспект

В регионах также считают, что лесные угодья должны быть более доступными для малого и среднего бизнеса, но для этого нужно решить ряд острых проблем на местах.

"К великому сожалению, самый большой конфликт наблюдается между малым и средним бизнесом и крупными арендаторами. Он заключается в том, что крупным арендаторам, в первую очередь инвесторам, мы отдаем большие площади. И сегодня представители МСБ в один голос говорят: вы все отдали, и нашим местным производителям, и у малого бизнеса работы, по сути, не остается, нет лесных участков", - пояснил на КЭФ министр лесного хозяйства Красноярского края Владимир Векшин.

Он отметил, что сейчас в Красноярском крае для урегулирования данной проблемы по каждому лесничеству составлен план освоения. "Где-то оставшегося лесного фонда, а где-то еще нетронутого, и постараемся определить участки каждому направлению бизнеса", - сказал Векшин.

В отличие от Красноярского края острота вопроса уже более или менее снята в Архангельской области. По словам заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконникова, в регионе создан первый в России лесопромышленный кластер, где "неплохо взаимодействуют крупные арендаторы леса и малый бизнес".

"В кластере работают 35 предприятий, якорным является Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. Одним из наиболее интересных представителей малого бизнеса в кластере является небольшой проект всего за 40 млн рублей, производство по переработке золы. Порядка 11 тыс. тонн удобрений будет производиться в год", - сказал Иконников.

Ставка на целлюлозу

В свою очередь Валентик отметил, что приоритет при выдаче лесных участков в аренду должен предоставляться компаниям, занимающимся глубокой переработкой древесины. "Сегодня должны быть созданы условия, чтобы запустился механизм предоставления древесины в первую очередь тем, кто осуществляет глубокую ее переработку", - отметил он во время выступления на КЭФ.

Эту же точку зрения разделяют и в Министерстве экономического развития РФ. Как сообщил в ходе форума начальник отдела лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Анатолий Артеев, объем экспорта целлюлозы из РФ, которая является продуктом глубокой переработки древесины, может возрасти до 17 млн тонн в год к 2030 году. По мнению Артеева, основные объемы увеличения экспорта будут достигнуты за счет увеличения поставок в Китай и Индию.

"Мы видим возрастающий спрос на вискозные виды целлюлозы, на целлюлозу, которая будет применяться в производства одежды. Сегодня очень ограниченные возможности по хлопку, потому что хлопок - это площади, а с учетом урбанизации это очень сложное дело", - пояснил он.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.