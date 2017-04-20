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Холдинг "Российские космические системы" создаст в Крыму инфраструктуру для беспилотников

Экономика и бизнес
20 апреля, 20:59 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Правительство Крыма и госкорпорация "Роскосмос" ранее подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил замгендиректора холдинга
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" создаст в Крыму инфраструктуру для безопасного и эффективного использования беспилотных систем. Об этом в четверг сообщил заместитель генерального директора АО "Российские космические системы", вице- президент Международной академии астронавтики Анатолий Перминов на секции "Космические исследования и международное сотрудничество в космосе" в ходе Ялтинского международного экономического форума.

"Мы ведем работу по созданию инфраструктуры федерального сетевого оператора в области навигационной деятельности для безопасного и эффективного использования беспилотных систем в России. На сегодня рынок беспилотников в мире составляет $72 млрд, в России - более $240 млн. Этот рынок надо развивать и в Крыму, чем мы и будем здесь заниматься", - сказал Перминов.

По его словам, между правительством Крыма и госкорпорацией "Роскосмос" подписано соглашение о сотрудничестве. "Пока Крым отстает от других регионов России в области внедрения результатов космической деятельности, но эта работа будет интенсивно развиваться с нашим акционерным обществом "Российские космические системы", - добавил он.

Как отметил Перминов, компания разовьет в Крыму государственную информационно-автоматизированную систему результатов космической деятельности, внедрит концепцию эффективной системы управления транспортом, создаст зональную систему высокоточного позиционирования. "В Крыму имеется подготовленная сеть станций высокоточного позиционирования, но станции находятся у разных собственников. Вице-премьер Дмитрий Рогозин нам поставил задачу в 2017-2018 годах создать для Крыма объединенную надежную сеть, которая обеспечит позиционирование на всей территории с точностью до 3-5 метров", - объяснил он.

Перминов также предложил наладить в Крыму мониторинг объектов размещения отходов. Такой мониторинг компания проводит в России с Высшей школой экономики по поручению специального представителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. "Еще мы основоположники системы высокоточного мониторинга смещения инженерных сооружений, что важно при строительстве мостов и мостовых переходов, зданий и сооружений высокой плотности и этажности. Сейчас участвуем в создании этой системы на Керченском мосту, точность доходит до одного миллиметра", - констатировал он.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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