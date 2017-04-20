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Tesla отзывает 53 тыс. машин Model S и Model X

Экономика и бизнес
20 апреля, 20:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Причиной отзыва стала проблема с ручным тормозом
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© EPA/JOHN G. MABANGLO

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская компания Tesla объявила об отзыве 53 тыс. автомобилей марки Model S и Model X. Причиной такого решения стала проблема с ручным тормозом, выявленная в данных моделях, уточнило агентство Reuters.

Tesla выпускает в настоящее время две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X. Выручка компании по итогам 2016 года составила $7 млрд, в 2015 году этот показатель лишь немногим превысил $4 млрд. При этом в прошлом году компания продолжила нести убытки - они составили $773 млн. В 2015 году Tesla потеряла в общей сложности $888,6 млн.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Изначально Tesla специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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