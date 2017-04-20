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Курортам прописали кластер: правительство продолжит кластерное развитие туризма

Экономика и бизнес
20 апреля, 21:05 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
В настоящее время в рамках действующей ФЦП ведется строительство 45 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в 35 субъектах страны
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму продолжит развивать российские курорты при помощи кластерного подхода. Как рассказал на круглом столе в рамках Ялтинского международного экономического форума заместитель руководителя агентства Николай Королев, с 2019 года ведомство обновит методологическую основу, но не откажется от кластеров. Кроме того, кластерный подход готовы перенимать и курортные регионы на своем уровне. Однако, как отмечают эксперты, полностью просчитать эффективность такого подхода пока невозможно.

Программа в действии

Сейчас в рамках действующей ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" в России ведется строительство 45 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в 35 субъектах. На 1 марта 2017 года они включали более чем 500 объектов туристкой инфраструктуры, 212 из которых уже введены в эксплуатацию.

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"Туристсткая отрасль растет темпами, опережающими среднемировые темпы роста, стимулируя развитие смежных отраслей экономики, выступая питательной средой для реализации долгосрочной стратегии несырьевого сбалансированного развития России. Сегодня туризм формирует 3,4% ВВП страны и влияет на 53 смежные отрасли", - пояснил важность программы представитель агентства.

Как отметил Королев, в целом действующий подход к развитию курортных территорий оказался эффективным. Поэтому его сохранят, хотя и обновят. "Сейчас ведется разработка проекта концепции федеральной целевой программы, предусматривающей реализацию мероприятий по созданию туристских кластеров начиная с 2019 года. В настоящее время это пока только проект. Но есть некая разница по сравнению с предыдущей программой", - сказал Королев. Он добавил, что программа будет разрабатываться уже на базе новых методологических основ.

"В данном контексте туризм определяется как долгосрочный драйвер социально-экономического развития, социальной стабильности, как важная отрасль в развитии малых и средних форм бизнеса, создания рабочих мест, а также сферы занятости и самозанятости населения", - пояснил Королев.

Опыт Крыма

Региональный опыт использования кластеров для развития курортных территорий также оказался эффективным. Как сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, кластерный подход к развитию туризма в Крыму позволил увеличить туристический поток, поступления в бюджет и создать новые рабочие места.

"Улучшается инфраструктура. Мы сегодня видим увеличение турпотока, поступлений в бюджет, новых рабочих мест. Главное, что увидел бизнес, и что почувствовали люди, которые пришли с инвестициями, это то, что государство очень серьезно вкладывает сегодня в развитие Крыма", - сказал он, выступая на профильной туристической секции.

Он напомнил, что в Крыму с 2015 года создано шесть кластеров, два из которых находятся на восточном и четыре - на западном побережье Крыма. "Это было сделано не случайно, поскольку эти регионы наиболее перспективны для развития Крыма. Там на сегодняшний день сосредоточен наш основной потенциал пляжных территорий, и там есть, где развернуться бизнесу", - сказал он.

Не только пляжи

Кластерный опыт развития окажется еще более эффективным, если обратить внимание не только на пляжный отдых, но и на другие рекреационные возможности полуострова, уверены эксперты.

"Туризм в Крыму в основном концентрируется на пляжном отдыхе. Но у Крыма есть гораздо больший потенциал, который мог бы приносить доход и обеспечивать население. Крым должен ассоциироваться со здоровым образом жизни и спортом. Мы имеем ввиду пешеходный и велотуризм в горах. Например, пешеходный горный туризм - второй по востребованности после горнолыжного в Швейцарии", - рассказала в ходе круглого стола представительница консульства РФ в Швейцарии.

Возможности горного кластера Крыма уже начали использовать сами участники туристического рынка. Например, генеральный менеджер Mriya Resort & Spa Самвел Саруханян рассказал, что гостиничный комплекс уже запустил собственный проект - терренкур протяженностью 20 км на участке между Форосской церковью и Ай-Петри.

Просчитать пока не получается

Однако хотя в целом кластерный подход и показал себя эффективным, измерить его реальное влияние на экономику отдельного региона практически невозможно.

"Да, туризм влияет на 53 отрасли. Но стал ли конкретный кластер толчком для развития этих 53 отраслей в конкретном регионе? Мы не можем просчитать результат от конкретного кластера: насколько увеличился ВРП от того, что создан этот кластер?" - прокомментировал помощник заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко по вопросам туризма Андрей Гаврилов.

Он отметил, что кластерное развитие туризма стоит продолжать, однако необходимо качественно изменить подход к созданию новых кластеров. "Подход к формированию кластеров, опору этого кластера, мы должны в корне менять. Кластер должен стать точкой роста", - заключил он.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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