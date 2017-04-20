Директор аэропорта Симферополь: автохаб надо создать рядом с новым авиационным терминалом

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Новый автовокзал Симферополя необходимо строить рядом с возводящимся авиационным терминалом местного аэропорта, заявил генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин.

"Мы хотели бы рассмотреть возможность создания на базе инфраструктуры существующего аэропорта большого центрального автовокзала республики Крым одновременно со сдачей нового авиатерминала", - сообщил он в четверг на заседании секции по развитию транспорта в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Он отметил, что возведение нового терминала в симферопольском аэропорту будет завершено через год, но для обеспечения комфортности приезжающих в Крым необходимо строительство и автовокзала.

"Преимуществ масса. Это хорошая доступность, поскольку к новому терминалу будет подведена федеральная трасса "Таврида", построены новые развязки. Месторасположение аэропорта позволяет абсолютно спокойно на автобусах достигнуть любого направления Крыма", - сказал Плаксин.

Он также отметил, что инфраструктура аэропорта позволяет организовать там автовокзал. "Готовы рассмотреть эту возможность как инвестиционную площадку. Мы имеем здание, которое полностью соответствует помещениям автовокзала, есть площадка-перрон, системы контроля. Все будет комфортно, чтобы пассажир, прилетая откуда-либо, мог спокойно добраться до любой точки Крыма", - пояснил Плаксин.

Новые возможности

Строительство авиационного терминала, а по сути нового аэропорта площадью 78 тыс. кв. м, планируют завершить в Симферополе весной 2018 года.

Генподрядчиком выступает компания из Екатеринбурга ООО "Альфа констракшн". Пассажиропоток составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии будет увеличен до 10 млн человек. Планируемая пропускная способность терминала в час пик - 3,65 тыс. пассажиров в час.

Инвестиции в проект оцениваются в 32 млрд рублей. Специалисты прорабатывают возможность использования существующего терминала аэропорта, в том числе в качестве большого транспортного узла с автовокзалом.

В 2016 году пассажиропоток международного аэропорта Симферополя вырос на 3,5% - до 5,2 млн человек. В 2014 году симферопольский аэропорт обслужил 2,8 млн пассажиров (в 2,2 раза больше, чем в 2013 году), а в 2015 году - более 5 млн пассажиров, что в 1,8 раза больше показателей 2014 года и почти в четыре раза больше, чем в 2013 году.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.