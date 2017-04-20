Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Крыму "Инвест-алко" с опережением графика ведет высадку новых виноградников

Экономика и бизнес
20 апреля, 21:35 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА, 20 апреля./ТАСС
В Крыму не хватает сырьевой базы, отметила енеральный директор компании Ольга Пленкина
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 20 апреля./ТАСС/. Крымское предприятие "Инвест-алко" по производству винодельческой продукции с опережением графика ведет высадку новых виноградников на территории Бахчисарайского района, рассказала в четверг ТАСС генеральный директор компании Ольга Пленкина.

"Согласно инвестсоглашению с правительством Крыма, мы должны были высадить виноградники на площади 150 га, но только весной этого года высаживаем 400 га и надеемся ежегодно делать закладку по 500 га. Мы хотим сделать этот проект быстрее, потому что сырьевой базы в Крыму не хватает", - сообщила она.

По ее словам, соглашение с крымским правительством по реализации инвестиционного проекта было подписано в 2016 году. Общий объем инвестиций в закладку виноградников составит более 780 млн руб., с начала этого года на эти цели предприятием уже было выделено 186 млн руб.

Площадь земель, выделенных для выращивания винограда, составляет 1,79 тыс. га.

"Мы закупили современную технику, применили интенсивную схему посадки, которая нам позволит обеспечить увеличение валового сбора продукта. Это даст больший экономический эффект", - сообщила Пленкина.

Предприятие специализируется на выращивании винограда, сборе дикорастущих плодов, ягод, орехов, выращивании орехов, плодовых и ягодных насаждений. Производственные мощности на сегодняшний день позволяют перерабатывать до 7 тыс. тонн в сезон, а по производству вин и коньяка до 30 млн бутылок в год. Поставки осуществляются в российские регионы, а также в Казахстан и Китай.

Вернуть славу края виноградарства

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ежегодно в Республике Крым высаживается не менее 1 тыс. га многолетних насаждений - садов и виноградников. Крымские власти, по его словам, намерены обратится к федеральным властям с просьбой поддержать инициативу доведения уровня площадей виноградников в республике до 30 тыс. га за 5 лет. На сегодняшний день в регионе возделывается около 16 тыс. га виноградников, тогда как во времена СССР их было свыше 100 тыс. га.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
2
Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы
3
СМИ: протестующие в Киеве потребовали завести на Порошенко уголовное дело
4
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
5
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
6
Путин: преемника главе государства может выбрать только народ
7
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
Темы дня
Загрузка...
Реклама