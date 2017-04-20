В Крыму "Инвест-алко" с опережением графика ведет высадку новых виноградников

ЯЛТА, 20 апреля./ТАСС/. Крымское предприятие "Инвест-алко" по производству винодельческой продукции с опережением графика ведет высадку новых виноградников на территории Бахчисарайского района, рассказала в четверг ТАСС генеральный директор компании Ольга Пленкина.

"Согласно инвестсоглашению с правительством Крыма, мы должны были высадить виноградники на площади 150 га, но только весной этого года высаживаем 400 га и надеемся ежегодно делать закладку по 500 га. Мы хотим сделать этот проект быстрее, потому что сырьевой базы в Крыму не хватает", - сообщила она.

По ее словам, соглашение с крымским правительством по реализации инвестиционного проекта было подписано в 2016 году. Общий объем инвестиций в закладку виноградников составит более 780 млн руб., с начала этого года на эти цели предприятием уже было выделено 186 млн руб.

Площадь земель, выделенных для выращивания винограда, составляет 1,79 тыс. га.

"Мы закупили современную технику, применили интенсивную схему посадки, которая нам позволит обеспечить увеличение валового сбора продукта. Это даст больший экономический эффект", - сообщила Пленкина.

Предприятие специализируется на выращивании винограда, сборе дикорастущих плодов, ягод, орехов, выращивании орехов, плодовых и ягодных насаждений. Производственные мощности на сегодняшний день позволяют перерабатывать до 7 тыс. тонн в сезон, а по производству вин и коньяка до 30 млн бутылок в год. Поставки осуществляются в российские регионы, а также в Казахстан и Китай.

Вернуть славу края виноградарства

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ежегодно в Республике Крым высаживается не менее 1 тыс. га многолетних насаждений - садов и виноградников. Крымские власти, по его словам, намерены обратится к федеральным властям с просьбой поддержать инициативу доведения уровня площадей виноградников в республике до 30 тыс. га за 5 лет. На сегодняшний день в регионе возделывается около 16 тыс. га виноградников, тогда как во времена СССР их было свыше 100 тыс. га.