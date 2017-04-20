Эксперты: развитие крымского виноделия потребует изменения федеральных законов

ЯЛТА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Перспективы развития крымского виноделия - увеличение площадей виноградников, создание бренда "Российское вино", позиционирование России как винодельческой страны - напрямую связано с особым вниманием государства к отрасли и изменением федерального законодательства. В этом убеждены участники секции "Виноделие. Как достигнуть конкурентоспособности на мировых рынках", прошедшей в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Первый пакет изменений в 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота алкоголя - прим. ТАСС), которым мы вводили вина, защищенные географическим указанием и специальные режимы для вина из российского винограда, начали давать свои плоды, у нас зреет хороший виноград, вино получается все лучше, общее настроение по отношению к вину меняется. Но мы не должны останавливаться, мы уже подготовили более серьезный пакет изменений в законодательство", - сказал федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, владеющий совместно с сыном Павлом Титовым компанией "Абрау-Дюрсо", крупным российским производителем шампанских и игристых вин, получаемых как классическим, так и резервуарным способом.

Представители винодельческой отрасли рассчитывают на государственную поддержку в части оформления прав на землю, решения инфраструктурных вопросов, а также на налоговые преференции и субсидии на развитие виноградарства.

Законодательные инициативы

Российским виноделам, по словам Титова, необходим особый порядок налогообложения, а также отмена ЕГАИС (автоматизированная система для госконтроля над объемом производства алкоголя - прим. ТАСС) на стадии производства вина. "Пакет изменений в 171-ФЗ должен включать в себя такие меры, как нулевой акциз на вино из российского винограда и отсутствие ЕГАИС в процессе производства", - сказал бизнес-омбудсмен.

Идею отмены ЕГАИС на стадии производства вина пояснил в интервью ТАСС гендиректор Инкерманского завода марочных вин Сергей Лебедев. "Естественно, государство правильно делает, когда ужесточает требования к производству алкогольной продукции. Если мы говорим о водке, то существует огромный теневой рынок, много продукции подделывается, проходит без акциза. Но на рынке вина этого почти нет, и нужно вину дать в этом плане преимущество, чтобы люди переходили с крепких напитков на вино. Но система ЕГАИС очень негибкая и дорогостоящая, исключение из нее хотя бы производства - это уже первый шаг", - пояснил он.

Кроме того, по мнению Титова, производство вина необходимо приравнять к производству сельхозпродукции, а также создать отдельную структуру в федеральном Министерстве сельского хозяйства, которая будет заниматься вопросами виноградарства и виноделия.

Производители коньяка, в свою очередь, также заявили о необходимости поддержки со стороны государства, в том числе и защиты географическим наименованием, как это уже сделано для вина, производящегося из отечественного винограда.

"Сегодня такая инициатива по производству коньяков, защищенных географическим наименованием, позволит обеспечить рынок сбыта для производителей, потому что у нас будет потребитель, наши коньяки будут конкурировать с другими, которые производятся по другой технологии", - сказал генеральный директор ООО "Але-Виналь-Крым" Олег Логвинов, напомнив, что производство коньяка относится к виноделию.

В Крыму есть все возможности для производства коньяка полного цикла, то есть от выращивания винограда, до получения конечного продукта. "Если мы не будем говорить о себе, как о производителях полного цикла, то есть производителях настоящего коньяка, то мы не сможем конкурировать с продуктом, который производится из импортного коньячного спирта", - добавил он. Производители коньяка также рассчитывают и на налоговые преференции. По мнению Логвинова, речь может идти о снижении вдвое ставки акцизного сбора.

Решить вопрос с землей

Для успешного привлечения инвестиций в крымские винодельческие предприятия необходимо решить вопрос с оформлением прав на землю, об этом сказал Сергей Лебедев, гендиректор Инкерманского завода марочных вин - одного из крупнейших севастопольских производителей.

Он напомнил, что Крым и Севастополь после воссоединения с Россией в 2014 году быстро перешли из одного законодательного поля в другое, однако процесс документального оформления прав на землю до сих пор не завершен, что создает сложности при получении кредитов под залог земли.

"Поэтому для больших производителей (Крыма - прим. ТАСС) для привлечения инвестиций в первую очередь нужно решить вопрос о земле. Мелкому и среднему виноделию нужна инфраструктура, чтобы у виноделов не болела голова о том, есть ли дороги, жилье, газ, вода, это тоже должна быть совместная работа с органами власти", - пояснил Лебедев.

Нужны субсидии на новые виноградники

О необходимости государственных субсидий на закладку новых виноградников сказала Ольга Пленкина, гендиректор ООО "Инвет-Алко". Эта компания, как сообщал ТАСС, получила в Крыму в аренду земельные участки общей площадью почти 1,8 тыс. га, и на этих землях планирует осуществить закладку виноградников и выращивание винограда одного из местных винодельческих предприятий. "Рассматривая развитие виноградарства от питомников и саженцев до дальнейшей закладки и сбора урожая необходимо в этом комплексном решении предусматривать поддержку государства", - сказал Пленкина.

Помимо субсидии на закладку новых виноградников, необходимо предусмотреть и субсидии на оборудование, которое приходится закупать в Европе, потому что часть оборудования в России не производится. "Если государство будет комплексно поддерживать сельхозпроизводителей, то они быстрыми темпами дадут отдачу", - добавила Пленкина.

Сейчас в Крыму под виноградниками занято 19 тыс. гектар, а площадь плодоносящих виноградников составляет 16,5 тыс. гектар, при этом в 80-е годы прошлого века виноградники занимали площадь в 86 тыс. гектар. Эти данные привел министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. "За последний год наметилась тенденция к возрождению отрасли, закладка новых виноградников увеличилась с чуть более 200 гектар до более 500 гектар", - добавил он.

В то же время по данным властей, на развитии отрасли негативно сказывается отсутствие собственного посадочного материала, рост цен на технику и удобрения. Эти проблемы решаются за счет господдержки, которая увеличилась за три года в 2,5 раза и в прошлом году составила 187 млн рублей, а в текущем году составит 278 млн рублей. Развивается и винодельческая отрасль, на предприятия устанавливается новое оборудование, проводится модернизация и реконструкция производственных мощностей крымских предприятий.

Продвижение бренда отечественного вина

Говорят виноделы и о необходимости создания бренда отечественного вина. По мнению бизнес-омбудсмена Титова, если эта идея будет реализована и бренд "Российское вино" будет вызывать позитивные эмоции, то и отечественное виноделие будет развиваться быстрее.

"Нам нужно добиться, чтобы нас считали винодельческой страной, тогда нам будет легче продавать вино, как в России, так и за рубежом. Поэтому мы сейчас будем уделять этому внимание, будем работать над этим", - пояснил он, приведя примеры мировых винодельческих провинций, таких как Новая Зеландия, ЮАР, Чили.

Одним из инструментов создания бренда отечественного вина является его защита географическим наименованием, что уже применяется в Крыму. "Сейчас 30% российского вина сделано не из российского виноматериала. Какой смысл его продвигать? А этот инструмент позволяет определить, что крымское вино - это здорово, это инструмент идентификации Крыма, как серьезного винодельческого региона", - сказал генеральный директор ООО "Инвест Плюс" Григорьев, по мнению которого сейчас в области крымского виноделия происходит настоящая революция, местные производители начинают использовать новые сорта, технологии.

Позитивный имидж для российского вина

Одной из приоритетных задач на сегодняшний день виноделы видят в создании позитивного имиджа для отечественного вина, причем на континентальной части России.

"В Крыму продвигать вино не надо, зайдите в любой магазин, возле прилавка с алкогольными напитками будут люди, которые на 80-90% пришли за вином. На континенте на 90% люди приходят за крепким алкоголем, потому что в крупных торговых сетях российское вино выглядит очень бледно. Сети диктуют, что российское вино почему-то должно быть дешевым, а раз оно дешевое, то оно априори будет не очень хорошего качества. С этим образом российского вина надо бороться", - пояснил Сергей Лебедев.

В интервью ТАСС он сказал, что стоит ввести минимальную цену на вино. "Если ты увидел на полке вино по цене 96 рублей, то в бутылке не вино. Хорошее вино не может стоить дешево, и нужно исходить из себестоимости качественного вина и наценок дистрибьютеров и розничных сетей, вот так и получится минимальная цена", - пояснил Лебедев, по словам которого, для крымских вин минимальная цена составит порядка 250 рублей.

Интерес к российскому вину растет

Виноделы отмечают растущий интерес потребителей к российскому вину, и прежде всего, крымскому. "Рынок российского вина состоит из двух больших категорий - импортное и отечественное вино. Начиная с 2014 года внутри этого рынка произошло переключение с импортного на отечественное вино, во-первых, из-за значительного повышения курса евро, за счет этого российское вино стало более привлекательным по цене, второй большой тренд - это то, что Крым вошел в состав России, и вошел со своим вином, был большой интерес к Крыму вообще, и к вину в том числе", - сказал Лебедев.

По его словам, в 2014 году доля крымского вина составляла 36% российского рынка, а 2015 году - порядка четверти. "В 2016 году все успокоилось, было чуть меньше, чем в 2015 году. Весь российский рынок - это порядка 750 млн литров, из них 520-510 млн литров - это российское вино, в этом году вероятно объемы останутся на таком же уровне", - сказал Лебедев.

Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на втором ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.