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Глава Нацбанка Украины не видит роли для российских банков в своей стране

Экономика и бизнес
20 апреля, 23:52 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Валерия Гонтарева также добавила, что не может жаловаться на несоблюдение ими правил
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ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не имеет профессиональных претензий к российским банкам на Украине, но не видит для них в будущем роли в банковской системе своей страны. Об этом она заявила на Атлантическом совете США в Вашингтоне.

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"Это платежеспособные, хорошо капитализированные, ликвидные банки", - сказала она о государственных российских банках на Украине. Она также добавила, что "не может жаловаться на несоблюдение ими правил". Но все же в нынешней ситуации "роли для них быть не может", - подчеркнула Гонтарева.

Поэтому, по ее словам, банки объявили о своей "продаже в пожарном порядке". НБУ уже получил документы по одному банку, ждет еще по двум другим. Гонтарева выразила мнение, что покупателей будет найти нелегко, поскольку российские банки находятся еще и под американскими и европейскими санкциями.

На вопрос корреспондента ТАСС, какими конкретно соображениями национальной безопасности было продиктовано введение украинских санкций против российских банков, глава НБУ сказала, что этот шаг был предпринят сроком всего на год "для поддержания финансовой стабильности в стране".

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